Anderthalb Jahre hatte die alte Bestmarke von 16.290 Punkten Bestand. In dieser Woche übertrumpfte der DAX die Marke und stellte mit 16.332 Zähler einen neuen Rekord auf. Und das in einer Lage, die wahrlich nicht die beste aller Welten ist. Die positiven Auswirkungen des Ereignisses dürften umso gravierender sein.Der DAX steigt auf ein neues Rekordhoch - und jeder bekommt es mit. Am Freitag und am Samstag berichteten Internetportale, Fernsehsender, Zeitungen und so weiter von dem historischen Ereignis. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...