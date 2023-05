DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/20. und 21. Mai 2023

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Broadcom und VMware verlängern Frist für ihr Fusionsvorhaben

Angesichts der andauernden Kartelluntersuchungen zur milliardenschweren Übernahme von VMware durch Broadcom haben sich beide Seiten auf eine Fristverlängerung für das Vorhaben bis zum 26. August geeinigt. Sollte der Deal bis dahin nicht stattfinden und nur noch von behördlicher Genehmigung abhängig sein, so sei eine weitere Verlängerung möglich, heißt es in einer Pflichtmitteilung an die Börse. Der Chiphersteller Broadcom hatte im Mai 2022 angekündigt, das Softwareunternehmen VMware für 61 Milliarden Dollar schlucken zu wollen. Die Wettbewerbshüter in Brüssel und London haben vertiefte Prüfungen eingeleitet.

Silver Lake steigt mit 600 Millionen Euro bei Teamsystem ein

Silver Lake stemmt neben der laufenden milliardenschweren Übernahme der Darmstädter Software AG noch ein weiteres großes Investment in einen Anbieter von Business-Softwarelösungen. Mit dem US-Finanzinvestor Hellman & Friedman (H&F) einigte sich Silver Lake jetzt auf den Einstieg beim italienischen Softwareunternehmen Teamsystem. Für 600 Millionen Euro übernimmt die kalifornische Private-Equity-Gesellschaft eine Minderheitsbeteiligung, wie alle drei beteiligten Gesellschaften mitteilten. Deren genaue Höhe wurde nicht mitgeteilt. H&F hält bei Teamsystem weiter die Mehrheit.

Lopez Obrador enteignet Bahnstrecke von Bergbaukonzern Grupo Mexico

Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador hat an der Ostküste des Landes drei Eisenbahnstrecken mit 75 Meilen Gesamtlänge enteignet. Der Bergbaukonzern Grupo Mexico als bisheriger Eigentümer schrieb in einer Mitteilung an die mexikanische Börse, bewaffnete Marineangehörige hätten am Freitagmorgen eine "überraschende und ungewöhnliche Beschlagnahmung der Anlagen" durchgeführt. Nach einem im Amtsblatt veröffentlichten Dekret werden die Strecken werden als Schlüsselkomponenten für einen interozeanischen Korridor im Süden Mexikos bezeichnet. López Obrador will die Eisenbahnverbindung zwischen der mexikanischen Pazifik- und der Golfküste modernisieren, um die Entwicklung des verarmten Südens von Mexiko voranzutreiben.

May 21, 2023 11:50 ET (15:50 GMT)

