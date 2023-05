Das US-amerikanische Halbleiterunternehmen Micron erwägt eine milliardenschwere Investition in Japan, um innovative Halbleiter im Land zu produzieren. Micron Technology Inc. (Nasdaq: MU, ISIN: US5951121038) investiert rund 3,6 Mrd. US-Dollar, um in Japan hochmoderne Speicherchips zu fertigen. Unterstützung...

Den vollständigen Artikel lesen ...