Uniper hofft nach der Verstaatlichung auf eine schnelle Re-Privatisierung und erneue Listung an der Börse. Bund stellt erste Pläne auf der Hauptversammlung vor.Uniper (DE000UNSE018) verkündete auf der Hauptversammlung den Wunsch, möglichst schnell wieder in private Hände übergeben zu werden. Schon bei der Verstaatlichung musste der deutsche Staat erste Pläne offenlegen, um bis zum Ende des Jahres den Anteil an dem Gaskonzern auf 25 % plus eine Aktie zu reduzieren. Aktuell hält der deutsche Staat noch 99 % der Aktien.Anzeige:Der ...

