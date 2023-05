München (ots) -Das beste Basketball-Team Europas ist: Real Madrid, das den Titel in der Königsklasse 3 Sekunden vor dem Ende gegen Olympiakos Piräus gewinnt. Ein Wimperschlag zum 79:78 und das, nachdem Real im Skandalspiel gegen Partizan im Viertelfinale schon fast raus war. Real-Coach Chus Mateo: "Ich will jetzt nur alle umarmen. Wir wussten, dass es sehr hart wird. Wir haben bis zum Ende dran geglaubt." Extrem bittere Niederlage für den Hauptrundensieger Piräus, das fast das ganze Spiel in Führung lag. "Sie waren das konstanteste Team. Als sie uns die Türe aufgemacht haben, sind wir einfach durchgegangen", sagt der MVP des FinalFour, Madrids Walter "Edy" Tavares. Ein anderer EuroLeague-Klub war zwar nicht in den Playoffs der EuroLeague, ist aber in den BBL-Playoffs im Halbfinale: der FCBayern schlägt Göttingen mit 65:54 auch im 3. Viertelfinal-Spiel. "Wir haben aus ihren Verletzungen Profit schlagen können. Ich weiß, wie sich das anfühlt", meinte ein nicht ganz zufriedener FCB-Coach Andrea Trinchieri. Ludwigsburg marschiert gegen Oldenburg durch einen 86:72-Heimsieg das Halbfinale perfekt. Erster Vorteil: die RIESEN-Physis, wie auch Oldenburgs Trainer Pedro Calles anmerkt. "Ich denke, wir haben hart und physisch gespielt und das zum richtigen Zeitpunkt der Saison", lobt daher Ludwigsburgs Trainer Josh King. Zweiter Vorteil: der Spaß! Jonathan Bähre traf einen Dreier im Sitzen und findet: "Sehr fröhlich, geile Atmosphäre." Nicht zu glauben? Hier der Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MkkySktSN1Z3RlZYejVqRzVGT3BtNWZiZm0rNElQYkM5VE0rUkRxd1NHYz0=Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Sonntags vom Finale der EuroLeague sowie aus der BBL-Viertelfinal-Serie - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht's am Montag in Spiel 3 zwischen den NINERS Chemnitz und den Telekom Baskets Bonn - live ab 20.15 Uhr bei MagentaSport.EuroLeague FinaleOlympiakos Piräus - Real Madrid 78:79Was für ein packendes Finale. Spannung bis zur letzten Sekunde. Am Ende gewinnt Real Madrid 3 Sekunden vor Ende, sichert sich die Krone Europas! Gefeierter Spanier: Sergio Llull, der seine einzigen 2 Punkte im ganzen Spiel kurz vor Ende markierte. Die Freude und der Jubel waren danach grenzenlos.Sergio Rodriguez, Madrid, der das Skandalspiel gegen Partizan Belgrad und einen 0:2-Serien-Rückstand im Viertelfinale wie alle noch in guter Erinnerung hatte: "Das waren unglaubliche 2 Wochen für alle. Wir sind sehr glücklich und stolz auf uns. Das ist nicht nur der Moment des Final Four. Das ist die ganze harte Arbeit, die wir investieren."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ajl6Q0JsbXpReStWdk8zZjNWZ29tcVFsZDZPZUl5RG1ubFc2aVBhTHBhQT0=Chus Mateo, Trainer Madrid: "Das ist hier gerade ein Auf und Ab der Emotionen. Das ist ein unglaublicher Moment. Ich will jetzt nur alle umarmen. Ich bin sehr stolz auf sie. Sie haben immer dran geglaubt. Wir wussten, dass es sehr hart wird. Wir haben bis zum Ende dran geglaubt. Ich bin sehr stolz."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UEQvcVFYWWcyeWRsQTdrUUNTRyt3TzRRVDFHaFZ0OGNQaUxEb0FJRWhMMD0=Walter Tavares, Madrid: "Das war sehr schwer. Sie waren das konstanteste Team. Wir haben immer an uns geglaubt. Als sie uns die Türe aufgemacht haben, sind wir einfach durchgegangen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZWRCUUYzdUhKckJ0TElleDB0d2ZCek5jN1FBU3VMK3JlSXhFRWxIVW9RND0=Sergio Llull, der Matchwinner von Madrid: "Das war unglaublich. Alle haben an mich geglaubt. Ich freue mich, dass ich dem Team helfen konnte."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TXVtTEIySUt0TkZ6R0tVbzdzN2cybzRPZnlCcmJ2VllLWDMvVHpaUmJQbz0=Georgios Bartzokas, Trainer Piräus: "Das ist sehr schmerzhaft. Wir haben fast das ganze Spiel geführt... Der verrückte Buzzerbeater von Llull. Da war auch ein bisschen Glück und Pech dabei."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RjFnbU9jZ2ZXUnA4bHBLUy82Q1lFN0lOUGd3a0MxNzBjTkFtZ3VhMStvST0=Die letzten Sekunden, der entscheidende Wurf und der ausgefallene Jubel im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MUpxTGxxWStPWVVpUUVVQjQrcjVNMEMveXR0Z2tzc0ZPUGt4TVhGUjcyUT0=Die Pokalübergabe im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RlJJM01rUHJreWNhSVlCQnhNelRzaDRhQlF6ZjhwbVlGSzQ0emcvRTZDMD0=Stimmen BBL-Viertelfinals Runde 3BG Göttingen - FC Bayern München 54:65 (Serienendstand 0:3)Münchner Sweap gegen Göttingen. Die Bayern stehen im Halbfinale der Playoffs, gewinnen auch Spiel 3 gegen Göttingen. Für Göttingen ist die Saison damit beendet. Auf wen die Bayern im Halbfinale treffen, entscheidet sich am Mittwoch zwischen Berlin und Ulm.Andrea Trinchieri, Trainer Bayern: "Wir haben uns in der Defensive in der 2. Halbzeit angepasst. Wir haben in der 1. Halbzeit einige unnötige Fehler gemacht. Wir wussten, dass sie sehr aggressiv spielen werden. Es hat aber nicht gereicht, um mein Team zu schlagen. Wir hatten Misskommunikation und haben Würfe kassiert, die wir nicht hätten kassieren sollen. Das hat ihnen das Momentum gegeben. Wir haben aus ihren Verletzungen Profit schlagen können. Ich weiß, wie sich das anfühlt."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TUk4OGEwNnpHL0Y1NEdCWVBJU09zOEFTTXJwK3dtRk5JK0F2Mm9Ib0dnST0=Niels Giffey, 8 Punkte, Bayern: "Das war ein Stück Arbeit Wir haben viel geackert. Das waren nicht so gute Wurfquoten. Es ist das Ende der Saison. Alle kennen die Systeme der Gegner und haben sich darauf eingestellt. Das sind jetzt Nuancen. Wir haben in der 2. Halbzeit gut gerebounded."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Z05TeWdJd0JVZEFmTnBpbDlUTi9tb0tkamdhK2pZSHdVZUhCQ0JNcWR2RT0=Roel Moors, Trainer Göttingen: "Till Paape hat uns in der 2. Halbzeit gefehlt. Ich habe aber noch nie eine Ausrede gesucht. Am Ende waren die Bayern stärker. Ich finde, wir können die Saison mit erhobenem Kopf beenden. Meine Spieler haben alles gegeben... Wir waren in den Playoffs gegen die Bayern konkurrenzfähig. Nicht in Spiel 1, aber in Spiel 2 und 3... "Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TXFTN1RkWlkvdE4yTWFDcHgycjFFeldJL3ZIcnJVMkNLWGhndUkvNk1oWT0=Mark Smith, Göttingen: "Wir haben hart gekämpft und alles gegeben. Bayern ist eine starke Mannschaft. Sie haben alles gegeben und wir haben unser bestes versucht."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MVgrR2U3TDVsTCtFL2RQTlY0SGlOUlpTaHpCOEJ0dGJBWjdKcW5icUZvYz0=MHP RIESEN Ludwigsburg - EWE Baskets Oldenburg 86:72 (Serienendstand 3:0)Überraschend, dass Ludwigsburg das Viertelfinale so schnell für sich entscheidet. Die Riesen gewinnen beide Spiele in Oldenburg und nun auch das 1. Heimspiel. Der Gegner der Ludwigsburger könnte bereits am Montag feststehen. Potenziell wäre das Bonn. Die Telekom Basketsführen aktuell gegen Chemnitz mit 2:0.Pedro Calles, Trainer Oldenburg: "Wir konnten mit ihrer Physis nicht mithalten. Wir hatten zu viele Ballverluste in der Offensive. Sie hatten viel mehr Ballbesitz als wir und das waren die Hauptgründe für die Niederlage. In Spiel 1 sind wir nicht mit der richtigen Intensität ins Spiel gekommen. Dann haben sie das Momentum bekommen. In Spiel 2 haben wir nur knapp verloren. Jetzt waren sie zwar besser, aber wir haben gut mitgehalten."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YmVIbmdFN2ZxVlpJL1F6aTlKVkdiM1JNVkcrTFVqVHd1K2VyZHUvT0RXaz0=Dewayne Russell, 27 Punkte, Oldenburg: "Das war ein hartes Spiel. Sie haben sehr gut gespielt. Wir wollen immer gewinnen also ist es schwer, wenn man verliert. Besonders, wenn die Saison dann vorbei ist."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RmVId0NyTUdZUFl0SC9SL2RKcUpLWXBrUE9qajY0bnhXZjVmVVFXTXdRQT0=Josh King, Trainer Ludwigsburg: "Ich bin sehr glücklich. Ich freue mich sehr für die Spieler, die Fans und den Verein. Oldenburg ist ein starkes Team. Ich denke, wir haben hart und physisch gespielt und das zum richtigen Zeitpunkt der Saison."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZVhkazZSQUVaQ1VuQ1ZYNHA5QUwweFlCaXByLzRDcGhJTHlLSXE2dVVaaz0=Jonathan Bähre, Ludwigsburg, traf einen Dreier im Sitzen: "Sehr fröhlich, geile Atmosphäre. Wir sind in der nächsten Runde. Wir haben gut gespielt, gut gekämpft. So haben wir uns am Ende belohnt... Das sind die Playoffs, hier geht es um alles. Wir haben einfach Spaß zusammen."Der Link zum Interview und zum Sitz-Dreier: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MkkySktSN1Z3RlZYejVqRzVGT3BtNWZiZm0rNElQYkM5VE0rUkRxd1NHYz0=Basketball live bei MagentaSport:Montag, 22.05.2023 Playoffs Viertelfinale Spiel 3Ab 20.15 Uhr: NINERS Chemnitz - Telekom Baskets BonnMittwoch, 24.05.2023 - Viertelfinale Spiel 4Ab 20.15 Uhr: ratiopharm ulm - ALBA Berlin