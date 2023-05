Was ist der beste ETF der Welt? Wir haben bei der berühmtesten künstlichen Intelligenz, ChatGPT, nachgefragt. Dabei gab die KI drei konkrete ETFs als Tipp. ETFs erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Allerdings nimmt dadurch auch das Angebot an Produkten rapide zu und Anleger fragen sich, welchen ETF sie nehmen sollten? Wir stellten dem Chatbot (mit der zahlungspflichtigen Version GPT4) also die Frage: Was ist deiner Meinung nach der beste ETF ...

Den vollständigen Artikel lesen ...