HENKEL - Henkel-Chef Carsten Knobel geht von einem Verlust im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich aus dem Verkauf des Russland-Geschäfts aus. Aufgelaufene Währungskursverluste aus der Vergangenheit müssten nun verrechnet werden. "Die genauen Zahlen werden wir mit dem Halbjahresbericht ausweisen", sagte Knobel der Süddeutschen Zeitung. "Wir haben unser Russland-Geschäft an Investoren verkauft und etwa 600 Millionen Euro erlöst." (SZ)

META - Der Facebook-Konzern Meta Platforms führt derzeit Gespräche über eine mehrjährige Kooperation mit dem auf Augmented Reality spezialisierten Start-up Magic Leap, berichtet die Financial Times. Magic Leap könnte für die Herstellung von AR-Produkten Patente lizenzieren. (Financial Times)

RYANAIR - Ryanair-Chef Michael O'Leary will das Wachstum stärker vorantreiben und die Passagierzahlen der Billig-Airline über die nächsten zehn Jahre auf 300 Millionen pro Jahr bis 2034 verdoppeln. "Die Annahme, dass es kein Wachstum in Europa gibt und dass das Potenzial in Europa erschöpft sei, ist falsch", sagte er der Financial Times. (Financial Times)

May 22, 2023 00:48 ET (04:48 GMT)

