"Die Zukunft ist wandelbar": DIC Asset AG veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2022 und belegt erneut ihre Sustainable Excellence



22.05.2023 / 07:30 CET/CEST

"Die Zukunft ist wandelbar": DIC Asset AG veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2022 und belegt erneut ihre Sustainable Excellence

DIC ist bei der Umsetzung der ESG-Strategie weiterhin auf Kurs

Treibhausgasemission pro Quadratmeter im Commercial Portfolio sinkt um 26%

Erneut Bestnoten in Nachhaltigkeitsratings

Frankfurt am Main, 22. Mai 2023. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat heute den Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2022 veröffentlicht. Im Bericht mit dem Titel "Die Zukunft ist wandelbar" rückt die DIC die ESG-Orientierung weiter in den Fokus und beschreibt ihre Fortschritte bei der Erreichung aller im Jahr 2021 gesetzten ESG-Ziele. So ist es der DIC unter anderem gelungen, die CO 2 -Emissionen der Bestandsimmobilien (Commercial Portfolio) im Vergleich zum Basisjahr 2018 um 26% zu reduzieren. 40% hat sich die DIC bis 2030 vorgenommen. Darüber hinaus hat die DIC zum Stichtag 31. Dezember 2022 ihr Green-Building-Ziel für Bestandsimmobilien mit 31% vorzeitig erreicht und sogar übertroffen. Ursprüngliches Ziel waren 20% bis Ende 2023.



Sustainable Excellence

Die Ausrichtung des unternehmerischen Handelns an den ESG-Kriterien gehört nun bereits seit mehr als zehn Jahren zum klaren Leitbild der DIC. Dafür wurde die DIC mehrfach und auch in diesem Jahr wieder von international anerkannten Nachhaltigkeitsratings mit Bestnoten ausgezeichnet. Zur Prüfung der im Nachhaltigkeitsbericht 2022 genannten ESG-Ziele und deren Erreichung hat die DIC auch erstmals einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer beauftragt.



Der Nachhaltigkeitsbericht wurde nach den Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI-Standards) erstellt und kann unter www.dic-asset.de/nachhaltigkeit heruntergeladen werden. Ein separater Bericht nach den ESG-Richtlinien der European Public Real Estate Association (EPRA sBPR) steht dort ebenfalls zum Download zur Verfügung.



Über die DIC Asset AG:

Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir 357 Objekte mit einem Marktwert von 14,1 Mrd. Euro onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.



Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.



Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.



Mehr Informationen unter www.dic-asset.de.





IR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de





