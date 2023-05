Ryanair geht mit einer neuen starken Prognose an den Start. In den kommenden 10 Jahren will der irische Billigflieger die Zahl der jährlichen Gäste auf 300 Millionen verdoppeln. Meta stärkt seinen AR-Vorstoß. Gerüchten zufolge will die Facebook-Mutter die Technologie von Magic Leap lizenzieren, um die angestrebte Position als Marktführer im Metaversum zu erreichen. Peking attackiert derweil Micron Technology. Die Produkte des amerikanischen Chipherstellers dürfen bei kritischen Infrastrukturprojekten in China nicht mehr eingesetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...