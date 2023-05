Green Technology - Nvidia, First Solar und Tesla beflügeln

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Der Global Green Technologies Index hat sich in den zurückliegenden Handelstagen deutlich erholt und die 200-Tage-Durchschnittslinie überschritten. Unterstützung bekam der Aktienindex in erster Linie durch die Erholung der Halbleiterwerte Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom und Nvidia sowie Solarspezialisten wie First Solar und Solaredge und den E-Autohersteller Tesla.

Die Zahlen für das abgelaufene Quartal fielen bei AMD und Nvidia besser aus als von Marktteilnehmern erwartet wurde. Dabei profitierten die Konzerne nicht nur von einer starken Nachfrage aus dem E-Autosegment. Vielmehr entwickeln die beiden Unternehmen ebenso wie Broadcom Halbleiter, die im KI-Bereich eingesetzt werden. Im Solarsektor hat die geplante Kürzung der Einspeisevergütung in Kalifornien zeitweise für teils drastische Kursabschläge gesorgt. Zahlreiche Unternehmen aus dem Sektor meldeten für das abgelaufenen Quartal noch starke Wachstumsraten. Anleger befürchten allerdings, dass die Wachstumsraten. auf Grund der Maßnahmen in Kalifornien sinken könnten. Dies sorgte für eine Neubewertung in diesem Sektor. In den zurückliegenden Tagen haben sich die meisten Titel jedoch stabilisiert oder leiteten gar mögliche Erholung ein. Der von Elon Musk gelenkte Tesla-Konzern sorgte in den zurückliegenden Monaten mit teils drastischen Preissenkungen für Schlagzeilen. Dies schlug sich im Zahlenwerk für das abgelaufene Quartal wider. Der Ergebniseinbruch wurde von den Anlegern mit Kursabschlägen quittiert. Das Mitte April gerissene Gap wurde inzwischen wieder geschlossen. Tesla schickt sich nun an, bei 176,60 USD eine wichtige Widerstandsmarke zu überwinden. Recyclingkonzerne wie Waste Connection und Waste Management liegen im laufenden Jahr bereits im grünen Bereich. Zuletzt verbuchten sie jedoch Gewinnmitnahmen.

Der Global Green Technologies Index bildet die Kursentwicklung von bis zu 25 Unternehmen ab, welche die Entwicklung führender grüner Technologien vorantreiben. Dazu gehört der Bereich der erneuerbaren Energien, aber auch Kreislaufwirtschaft & Recycling, nachhaltige Mobilität sowie Energie-, Rohstoff- und Materialeffizienz. Aktuell zählen unter anderem die Aktien von Windanlagenhersteller wie Orsted und Vestas, Halbleiterhersteller wie AMD und Nvidia, Recyclingspezialisten wie Waste Management sowie E-Auto-Hersteller wie Tesla und VW zum Index. Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich angepasst und gleichgewichtet. Nettoausschüttungen der im Index enthaltenen Aktien werden reinvestiert. Das Indexzertifikat bildet die Kursentwicklung des Global Green Technologies (Net Return) Index ab. Steigt der Index, legt der Wert des Zertifikats zu. Sinkt der zugrundeliegende Index, gibt auch der Wert des Wertpapiers nach.

Der Green Technologies Select Index enthält ebenfalls bis zu 25 Aktien aus den Bereichen Erneuerbare Energie, Kreislaufwirtschaft, Halbleiter und Automobil. Allerdings werden bei diesem Index nur Aktien aus Westeuropa, Hong Kong und Kanada berücksichtigt.

Global Green Technologies Index Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 26.01.2021 (Indexstart) - 19.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investment-Zertifikate für Spekulationen auf eine Aufwärtsentwicklung des Index



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Gebühr Finaler Bewertungstag weitere Information zu dem Index finden sie …

Global Green Technologies Index HVB4GT 94,46 1,3 % p.a. Open End hier Green Technologies Select Index HR91XM 8,68 1,3 % p.a. Open End hier

* Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.07.2022; 21:59 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Green Technology - Nvidia, First Solar und Tesla beflügeln erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).