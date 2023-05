EQS-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Vertrag

IBU-tec advanced materials AG gewinnt weiteren Pharmakonzern aus Asien als neuen Großkunden



22.05.2023 / 08:30 CET/CEST

Corporate News IBU-tec advanced materials AG gewinnt weiteren Pharmakonzern aus Asien als neuen Großkunden Wichtiger Stoff für Produktion eines Hypertonie-Medikaments

Ausbau der IBU-tec-Position im Healthcare-Sektor

Fortgeschrittene Gespräche mit weiteren möglichen Kunden

IBU-tec-Konzernumsatz soll 2023 bei zweistelliger EBITDA-Marge deutlich auf 62-64 Mio. Euro steigen Weimar, 22. Mai 2023 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) hat einen weiteren asiatischen Konzern aus dem Pharmabereich als neuen Großkunden gewonnen. Der international aufgestellte Generikahersteller hat jetzt einen ersten Vertrag über die Lieferung des IBU-tec-Produkts Tributylzinnchlorid (TBTCl) unterzeichnet. Der chemische Katalysator wird vom IBU-tec-Konzernunternehmen BNT Chemicals in Bitterfeld produziert und bei der Herstellung von Blutdruckmedikamenten genutzt. Damit baut IBU-tec ihre Position als Lieferant von qualitativ hochwertigen Katalysatoren für die Pharmaindustrie weiter aus und gewinnt nun den zweiten großen asiatischen Abnehmer für TBTCl. Das Gesamtvolumen der Order beträgt zunächst rund 100 Tonnen im laufenden Jahr mit einem erwarteten Umsatz im einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Weltweit nimmt die Zahl der an Hypertonie erkrankten Menschen stetig zu. Bis 2025 werden rund 1,5 Milliarden Menschen betroffen sein. TBTCl ist ein wichtiger Bestandteil in der chemischen Synthese der Wirkstoffe. Aktuell führt IBU-tec weitere fortgeschrittene Gespräche mit potenziellen Kunden aus dem Healthcare-Sektor. Jörg Leinenbach, CEO von IBU-tec: "Dieser Auftrag zeigt, dass Qualität made by IBU-tec weltweit immer mehr gefragt ist. Wir bieten unseren Kunden eigene, hochwertige Produkte an, mit denen sie Wettbewerbsvorteile auf dem Weltmarkt realisieren und nachhaltig produzieren können. Das macht den Erfolg von IBU-tec in all unseren Geschäftsbereichen aus und ist der Motor unseres Wachstums. Im laufenden Jahr werden wir unseren Umsatz entsprechend von rund 54 im Geschäftsjahr 2022 auf 62 bis 64 Millionen Euro deutlich steigern und dabei eine zweistellige EBITDA-Marge erwirtschaften." Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Kontakt Investor Relations

IBU-tec advanced materials AG

Dr. Stefan Steck

Public & Investor Relations

t +49 3643 8649-51

Hainweg 9-11

99425 Weimar

IR@ibu-tec.de

www.ibu-tec.de Finanz- und Wirtschaftspresse

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Eschersheimer Landstraße 42-44

60322 Frankfurt

t +49 69 905505-52

IBU-tec@edicto.de



