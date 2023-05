Walmarts am Donnerstag präsentierte Bilanz des ersten Quartals war tadellos. Der Gewinn pro Aktie lag ebenso solide über den Prognosen und dem Vorjahresergebnis wie der Umsatz. Trotzdem schloss die Aktie am Freitag in etwa da, wo sie zuvor herkam. Und nun?

Den vollständigen Artikel lesen ...