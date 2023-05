Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Richtungslosigkeit ade: Seit Mitte der vergangenen Woche geht es klar nach unten mit den Anleihe- und klar nach oben mit den Aktienkursen, so die Deutsche Börse AG.Der Grund sei die Hoffnung auf eine Einigung im US-Schuldenstreit. Das Weiße Haus habe am Donnerstag "stetige Fortschritte" gemeldet. "Insgesamt herrscht Zuversicht, dass der Streit rechtzeitig beigelegt wird", berichte Tim Oechsner von der Steubing AG. Das Ergebnis: Eine deutliche Stimmungsaufhellung. "Es geht raus aus Staatsanleihen, den 'sicheren Häfen', und rein in risikoreiche Anleihen." ...

