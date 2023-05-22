BARCLAYS HEBT AZELIS AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 29 (27) EURBARCLAYS HEBT IMCD AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 170 (120) EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 98 (96) CHF - 'EQUAL WEIGHT'CITIGROUP SETZT BT GROUP AUF 'EUROPEAN FOCUS LIST' DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 1080 (1100) PENCE - 'HOLD'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 34 (30) EUR - 'SELL'MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS STEDIM BIOTECH AUF 285 (355) EUR - 'EW'SOCGEN HEBT INVENTIVA AUF 'BUY' (SELL) - ZIEL 4,50 (4,40) EUR UBS HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 710 (650) PENCE - 'BUY' BARCLAYS SENKT BRENNTAG AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 80 (84) EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR FRIEDRICH VORWERK AUF 12 (14) EUR - 'HOLD'BERENBERG SENKT HORNBACH HOLDING AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 90 (125) ...Den vollständigen Artikel lesen ...