Am Freitag schaffte der DAX zum ersten Mal seit November 2021 ein neues Rekordhoch. Doch wie geht es in dieser Woche für Aktien und die Börse weiter? Nach dem Allzeithoch vom Freitag haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Auftakt der neuen Woche zunächst die Füße still gehalten. Der DAX notierte zum Handelsstart am Montag 0,2 Prozent tiefer bei 16.236 Punkten. Dabei hatte er vorbörslich nochmal kurz an den 16.300 Punkten gekratzt.Die Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...