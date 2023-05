EQS-News: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges

PRESSEINFORMATION Bio-Gate und OSSIS expandieren mit HyProtectTM-Beschichtungen bei Compassionate Care in weitere internationale Märkte Stärkerer und erweiterter internationaler Marktauftritt von OSSIS nach Akquise durch Zimmer Biomet

Bekanntheitsgrad der Beschichtungen mit HyProtect TM steigt

Volumen der Implantat-Beschichtung mit HyProtectTM wird erhöht Nürnberg/Bremen, 22. Mai 2023 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), ein führender Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, wird über den langjährigen Partner OSSIS Ltd. aus Neuseeland die innovative HyProtectTM-Beschichtung zukünftig in weiteren Märkten einführen und vermarkten. Die Zusammenarbeit bezieht sich vorrangig auf Einzelfallversorgungen in der Human-Medizin mit orthopädischen Revisions-Implantaten. Bio-Gate arbeitet bereits seit mehreren Jahren erfolgreich mit OSSIS zusammen und beschichtet Revisions-Implantate mit der HyProtectTM-Technologie. Die von Bio-Gate beschichteten Titan-Implantate werden von Ossis im 3D-Druck hergestellt und überwiegend bei orthopädischen Revisionen von besonders infektionsgefährdeten Patienten eingesetzt. Unser Kooperationspartner hat jüngst ein Übernahmeangebot von dem global agierenden Medizintechnik-Hersteller Zimmer Biomet angenommen. Die Zusammenarbeit mit Bio-Gate soll aufgrund der hohen Qualität der HyProtectTM-Beschichtungen im Bereich Compassionate Care unverändert fortgeführt und durch das jetzt weltweite Netzwerk sogar noch auf weitere Regionen weltweit ausgedehnt werden. Die von Bio-Gate beschichteten Titan-Implantate sind bereits bei einer dreistelligen Zahl von Einzelfallversorgungen zum Einsatz gekommen. Einzelfallversorgungen mit antimikrobiell wirksamen Implantaten werden überwiegend bei infektionsgefährdeten Patienten mit vorangegangenen orthopädischen Revisionen oder bei Krebspatienten vorgenommen. Denn bei diesen Patientengruppen können neuerliche Infektionen zu Amputationen führen oder sogar lebensbedrohende Folgen haben. Weltweit wurden Patienten in der EU, der Schweiz, Großbritannien, Neuseeland, Australien und den USA mit von Bio-Gate beschichteten Implantaten versorgt. In Deutschland wurden beispielsweise bereits Implantate für Hochrisikopatienten der Berufsgenossenschaftlichen Uniklinik Murnau, der Uniklinik Regensburg und der Uniklinik Gießen beschichtet. Die erfolgreichen Einzelfallversorgungen wecken das Interesse bei internationalen Kliniken und Chirurgen. Mittlerweile verfügt Bio-Gate über umfangreiches Datenmaterial von im Menschen implantierten Medizintechnik-Produkten und kann die hohe Qualität der HyProtect-Beschichtung in der praktischen Anwendung belegen. Zusammen mit positiven, wissenschaftlichen Publikationen führten die erfolgreichen Operationen bereits dazu, dass Kliniken für Risikopatienten explizit Implantate mit der Beschichtung von Bio-Gate bei Herstellern anforderten. Thomas Konradt, Vorstand Business Development bei der Bio-Gate AG: "Wir freuen uns sehr, dass unser Kooperationspartner die neuen, weltweiten Vermarktungsmöglichkeiten für unsere HyProtectTM-Beschichtung über das erweiterte Netzwerk mit uns nutzen möchte. Die hohe Qualität der HyProtectTM-Beschichtung, die bei besonders infektionsgefährdeten Patienten das Risiko einer erneuten Infektion stark senkt, erlangt so einen noch größeren Bekanntheitsgrad. Hinzu kommt, dass die Summe von im 3D-Druck-Verfahren hergestellten Implantaten zukünftig steigen dürfte. Das wird die Zahl der Einzelfallversorgungen erhöhen und ist überaus hilfreich, um unser Medizintechnik-Geschäft zu einem Wachstumstreiber auszubauen." Kontakt: Investor Relations Bio-Gate AG / Gerd Rückel Neumeyerstr. 28-34 D-90411 Nürnberg Investor-Relations@bio-gate.de Tel. +49 (0) 911 477523-444 Mobil +49 (0)152 34221966 Presse Bio-Gate AG Neumeyerstr. 28-34 D-90411 Nürnberg Presse@bio-gate.de Tel. +49 (0) 911 477523-222 Über Bio-Gate: Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist ein führender Anbieter von innovativen Technologien und Produkten für Gesundheit, Infektionsschutz und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialien und Oberflächen mit antiviralen, antimikrobiellen oder biologisch wirksamen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel bei der Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien dermatologische Wirkkosmetika und Wundpflegeprodukte sowie Konsum- und Industrieprodukte, antiviral, antimikrobiell oder biologisch wirksam ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet. 



