Thales wurde nach einem unabhängigen Audit erfolgreich nach dem Standard 'ISO/SAE 21434' für die Automobilindustrie zertifiziert, was ein Höchstmaß an Cybersicherheits-Know-how in diesem Bereich belegt.

Der Erhalt dieses kritischen Zertifikats, das in 68 Ländern erforderlich ist, etabliert Thales als vertrauenswürdigen Anbieter von Cybersicherheit für den Automobilmarkt.

Die Akteure der Automobilbranche müssen sich an strenge Verordnungen halten, und die umfassende Cybersicherheitsexpertise von Thales hilft ihnen bei der Überwachung und Verhinderung von Cyberbedrohungen wie Hacking, Datendiebstahl und Softwareveränderung.

In der Automobilindustrie gibt es eine deutlich wachsende Nachfrage nach mehr Cybersicherheit. Die United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) hat daraufhin eine neue Verordnung (UN-Regelung Nr. 155) für ein Cyber Security Management System für Fahrzeuge herausgegeben. Diese umfasst die Risiko- und Sicherheitsbewertung, die Erkennung von Bedrohungen und die Überwachung von Schwachstellen während des gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs. Infolgedessen implementiert die Branche einen verbindlichen Standard für Cybersicherheit (ISO/SAE 21434), der nicht nur für die Automobilhersteller, sondern auch für alle Anbieter von Cybersicherheitslösungen für Fahrzeuge so wie Thales gilt. Die Konformität in diesem stark regulierten Umfeld stärkt die führende Rolle von Thales im Bereich der Cybersicherheit in der Automobilindustrie.

Thales Automotive

Die ISO-Zertifizierung stellt sicher, dass Thales Lösungen mit einem Höchstmaß an Sicherheit für Automobilhersteller, Integratoren und damit auch für die Nutzer anbietet, und zwar bereits bei der Fahrzeugentwicklung. Es beschreibt die zahlreichen Verfahren, die zur Gewährleistung der Cybersicherheit von Straßenfahrzeugen befolgt werden sollten. Diese Zertifizierung zeigt, dass der gesamte Prozess der Entwicklung von Thales-Cyberlösungen evaluiert und zertifiziert worden ist. Die Identifizierung der Cybersicherheitsbedürfnisse des Fahrzeugs, das Herstellen und Implementieren von Cybersicherheitsmaßnahmen und die kontinuierliche Überwachung und Aktualisierung des Cybersicherheitssystems sind Teil der bewährten Expertise.

Der "Security-by-Design"-Ansatz von Thales wird standardmäßig auf alle Onboard-Lösungen und-Dienste angewandt, die in Autos entwickelt, gebaut und implementiert werden. Dazu gehören eingebettete sichere Elemente, Verwaltung und Speicherung von Anmeldeinformationen, Authentifizierungssysteme, Firmware-Updates und vieles mehr. Es etabliert eine strenge Schwachstellenüberwachung und Risikobewertung für eine sichere, zukunftsfähige Wartung.

Darüber hinaus unterstreicht diese Zertifizierung das Vertrauen, das Thales in die Datenverwaltung während des gesamten Lebenszyklus des vernetzten Fahrzeugs setzt. Dies ist von entscheidender Bedeutung, denn die Automobilhersteller müssen Remote-Upgrades, Patches und Verbesserungen für Anwendungen und eingebettete Geräte in vernetzten Fahrzeugen zur Verfügung stellen. Diese Datenschutzfunktion schützt Fahrzeuge vor Cyberangriffen und stärkt gleichzeitig das Vertrauen der Kunden in die über 300 Millionen vernetzten Autos, die bis 20271 erwartet werden.

"Die Konnektivität und die Digitalisierung des Automobils bieten dem Endkunden zahlreiche Service-Möglichkeiten. Um von diesen Serviceleistungen profitieren zu können, müssen Fahrer und Passagiere jedoch auf die Sicherheit und den Datenschutz ihres Fahrzeugs vertrauen", sagte Christine Caviglioli, VP Automotive bei Thales. "Wir betrachten die Auswirkungen der ISO-Zertifizierung als sehr positiv für den Markt. Die Erlangung dieser Zertifizierung macht uns noch stolzer in einem Klima, in dem der Cyberspace lebenswichtig und unumstritten geworden ist. Wir bei Thales sind fest entschlossen, unsere Kunden auch weiterhin bei dieser neuen Herausforderung zu unterstützen, indem wir ihnen zertifizierte, sofort einsetzbare Lösungen zur Verfügung stellen."

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führendes High-Tech-Unternehmen in drei Bereichen: Verteidigung und Sicherheit, Luft- und Raumfahrt sowie digitale Identität und Sicherheit. Das Unternehmen entwickelt Produkte und Lösungen, die dazu beitragen, die Welt sicherer, umweltfreundlicher und integrativer zu machen.

Die Gruppe investiert jährlich fast 4 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung, insbesondere in Schlüsselbereiche wie Quantentechnologien, Far Edge-Computing, 6G und Cybersicherheit.

Mit 77.000 Mitarbeitern in 68 Ländern erwirtschaftete Thales im Jahr 2022 einen Umsatz von 17,6 Milliarden Euro.

