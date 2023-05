Hansen Technologies (ASX:HSN), ein weltweit führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche, freut sich bekannt zu geben, dass Bixia das schwedische Versorgungsunternehmen Hansen Trade für automatisierte Intraday-Handelsoperationen ausgewählt hat.

Mit der automatisierten Intraday-Handelslösung von Hansen versucht Bixia, den Prozess der Bilanzverwaltung zu verbessern und erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen. Darüber hinaus ermöglicht Hansen Trade Bixia das Anbieten neuer Dienstleistungen zur Optimierung der Flexibilität für flexible Vermögensbesitzer an. Mit Hansen Trade wird Bixia seine Handelsaktivitäten und die damit verbundenen Serviceangebote schnell modernisieren.

Morgan Andersson, Head of Trading bei Bixia, kommentierte: "Die aktuellen geopolitischen Bedingungen und die rasant steigende Produktion von erneuerbaren Energien haben die Strommärkte in einen volatilen Zustand versetzt. Das macht den manuellen Handel zu einer großen Herausforderung, aber gleichzeitig bietet dieser einzigartige Markt auch viele Chancen. Für uns ist der automatisierte Handel ein Muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben und wertvolle Zeit von manuellen Vorgängen für höherwertige Aufgaben freizumachen. Hansen Trade erweist sich als die richtige moderne Lösung, um den Intraday-Handel zu automatisieren."

Adam Seskis, Chief Operating Officer und Head of Growth bei Hansen, kommentierte: "Heute kommen Makroökonomie, Geopolitik und Regulierung zusammen und schaffen ein noch nie dagewesenes Marktumfeld für moderne Energie- und Versorgungsunternehmen. Hansen Trade ermöglicht es Unternehmen wie Bixia, mit beispielloser Agilität und Zuversicht zu agieren. Unsere neue Partnerschaft mit ihnen ist ein Beweis für den einzigartigen Wert seiner vielseitigen, modularen Architektur."

Als Teil der Hansen Suite for Energy Utilities und als Cloud-basierte SaaS-Lösung erfüllt Hansen Trade die Anforderungen an Flexibilität und Skalierbarkeit des sich entwickelnden Energiehandelsmarktes.

Weitere Informationen über Hansen finden Sie unter www.hansencx.com.

Über Hansen

Hansen Technologies (ASX: HSN) ist ein führender, global aufgestellter Anbieter von Software und Services für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche. Mit seinem preisgekrönten Software-Portfolio unterstützt Hansen mehr als 600 Kunden in über 80 Ländern bei der Entwicklung, dem Verkauf und der Bereitstellung neuer Produkte und Services, der Verwaltung und Analyse von Kundendaten sowie der Steuerung wichtiger Ertragsmanagement- und Kundensupportprozesse.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hansencx.com

Über Bixia

Bixia liefert 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien an Kunden in ganz Schweden und kauft den größten Anteil an erneuerbarer und lokal erzeugter Elektrizität. Bixia setzt sich aktiv für die Entwicklung von lokal erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energien ein und ist das Stromhandelsunternehmen, das den größten Anteil des in kleinem Maßstab erzeugten Stroms in der nordischen Region aufkauft.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.bixia.se/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230522005035/de/

Contacts:

Adnan Bashir

Senior Manager, Globale Unternehmenskommunikation

Hansen

+1 647-204-0999