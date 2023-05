Mitteilung der One Square Advisory Services S.á.r.l.:

Information der One Square Advisory Services S.á.r.l. als gemeinsamer Vertreter der Anleihen 2018/2023 (ISIN: DE000A2NB9P4 / WKN: A2NB9P), 2019/2025 (ISIN: DE000A2TSCP0 / WKN: A2TSCP) und 2021/2027 (ISIN: DE000A3H2UH3 / WKN: A3H2UH)

- NOVALUMEN: "Light as a Service" Strategie wird konsequent umgesetzt, Geschäftsbetrieb stabilisiert- Ergebnisziele erreicht, Ausschüttung an Insolvenzverwalter in 2023 geplant- Liefervereinbarung mit Zumtobel Group- Kooperationsvereinbarung mit führendem Leasinganbieter- Führender Anbieter von energieeffizienten und bilanzschonenden Lichtlösungen aus einer Hand

Am 1. September 2022 hat die NOVALUMEN GmbH (vormals DLM Deutsche Leuchtmittel GmbH) den operativen Geschäftsbetrieb der insolventen Deutschen Lichtmiete Gruppe übernommen und führt diesen im Sinne der Gläubiger fort.

Mit starker operativer und finanzieller Unterstützung von One Square hat NOVALUMEN seitdem den Geschäftsbetrieb stabilisiert und hat sich seither ...

