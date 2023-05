München (www.anleihencheck.de) - Die GERRY WEBER International AG hat angekündigt, sich mittels eines StaRUG-Verfahrens zu restrukturieren. Die One Square Advisory Services S.à.r.l lädt in ihrer Funktion als gemeinsamer Vertreter der EUR 25 Mio. Anleihe (ISIN DE000A3E44G1/ WKN A3E44G) alle Anleihegläubiger zu einer virtuellen Informationsveranstaltung am 25. Mai 2023 um 17:00 Uhr ein. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

