Die Aktie von Novo Nordisk kann an die Outperformance der vergangenen Monate anknüpfen. So steigt der dänische Pharma-Titel zum Beginn der neuen Handelswoche auf ein neues Rekordhoch. Frischen Rückenwind verleihen Studienergebnisse vom Wochenende, die dem großen Hoffnungsträger Wegovy einen positiven Nebeneffekt nachsagen.Bei den Teilnehmern der Wegovy-Studie, die auf dem European Congress on Obesity (ECO) vorgestellt wurde, sank das 10-Jahres-Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 18 Prozent, ...

