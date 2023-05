Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag zugelegt, stärkere Gewinne im Verlauf wurden vor Handelsschluss aber wieder abgegeben, der ATX endete mit einem Plus von 0,3%, was auf die gesamte Woche gesehen einen kleinen Rückgang von 0,5% bedeutete. Datenseitig gab es nur wenige Impulse, gleich am Morgen wurden nur für Deutschland Erzeugerpreisdaten veröffentlicht. Im April stiegen die deutschen Produzentenpreise im Jahresvergleich um 4,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte, das ist der niedrigste Zuwachs seit zwei Jahren und lag auch unter den Erwartungen, gegenüber dem Vormonat legten die Erzeugerpreise allerdings unerwartet zu. Auch mit Blick auf die Einzelwerte gab es nur wenige Nachrichten, zu zwei Titeln ...

