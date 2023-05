BEIJING (IT-Times) - In China wurden jüngst von staatlicher Stelle mehrere Unternehmen ausgewählt, die Innovationen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) entwickeln sollen. Die beiden chinesischen Technologiekonzerne Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE: BABA) und Baidu Inc. (Nasdaq: BIDU) wurden von...

Den vollständigen Artikel lesen ...