Kurz vor Beginn der großen Sommer-Reisesaison sind die meisten Fluggesellschaften mit den Buchungszahlen durchweg zufrieden. Der irische Konkurrent Ryanair veröffentlichte am Montag ermutigende Geschäftszahlen und einen soliden Geschäftausblick. Welche Luftfahrt-Aktie bevorzugen Analysten - Lufthansa oder Ryanair? Für das am 31. März 2023 beendete Geschäftsjahr vermeldete die irische Fluggesellschaft am Montag einen Vorsteuergewinn von 1,4 Milliarden Euro verglichen mit einem Verlust von knapp 430 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...