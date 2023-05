Merck & Co.: Pullback als Einstiegschance in die Big-Pharma-Aktie!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: MRK ISIN: US58933Y1055



Rückblick: Merck bietet ein breites Sortiment an Medikamenten und Impfstoffen an. Der US-Pharmakonzern ist global aufgestellt und forscht intensiv an neuen Wirkstoffen. Nach einer Seitwärtsbewegung zu Beginn des heurigen Jahres sahen wir ab April wieder steigende Kurse. Auf diese Performancephase folgte der Pullback zum EMA-50.

Meinung: Nach einem starkem Krebsgeschäft und einer kräftig angezogene Nachfrage nach der HPV-Impfung Gardasil legte Merck ein starkes erstes Quartal hin. Das Management erhöhte daraufhin die Jahresprognose. Der Rücksetzer zum EMA-50 ließe sich von den Bullen als Sprungbrett nach oben nutzen. Bei weiterer Stärke könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein. Ein Tagesschlusskurs unterhalb des 50er-EMA hingegen würde das positive Szenario negieren.

Chart vom 19.05 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 115.49 USD



Setup: Für einen Long-Einstieg sollten Kursen über 116.66 USD abgewartet werden. Die Position könnte man nach dem Entry unterhalb des EMA-50 absichern.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in MRK



