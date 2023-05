DJ PTA-Adhoc: TC Unterhaltungselektronik AG: Alle Beschlüsse der letzten Hauptversammlung nichtig, neue Hauptversammlung erforderlich

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Koblenz, Kobern-Gondorf (pta/22.05.2023/11:57) - Infolge der Nutzung eines nicht am Sitz der Gesellschaft liegenden Versammlungsortes leiden alle in der letzten Hauptversammlung vom 09.03.2023 gefassten Beschlüsse an einem formellen Mangel und sind daher nicht wirksam und somit nichtig. sie entfalten keine Rechtswirkung.

Die Gesellschaft wird daher in Kürze ordnungsgemäß zu einer neuen Hauptversammlung laden und dort neue Beschlüsse fassen.

Auf die letzte ad-hoc Mitteilung bezüglich der erhobenen Feststellungsklage und der Anfechtungsklage wird ergänzend Bezug genommen.

