Wien (www.fondscheck.de) - Im Ringen um die Zukunft der strauchelnden Schweizer Fondsgesellschaft GAM ist ein weiterer Kaufinteressent aufgetaucht, so die Experten von "FONDS professionell".Der Unternehmer Marco Garzetti habe über die von ihm kontrollierte Gesellschaft Taure Invest ebenfalls eine Offerte vorgelegt. Der Schweizer wolle insgesamt 65 Millionen in GAM investieren, heiße es in übereinstimmenden Medienberichten. Die britische Boutique Liontrust habe Anfang Mai ein Übernahmeangebot für das eidgenössische Fondshaus vorgelegt. GAM ringe seit einem Skandal mit Mittelabflüssen und suche seit vergangenem Sommer einen Käufer. ...

