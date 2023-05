München (ots) -Eröffnungsfilm des Festivals GOLDENER SPATZ 2023LASSIE - EIN NEUES ABENTEUERDie coolste Hündin der Welt ist endlich zurück auf der großen Leinwand - mit vielen Freunden und einem neuen Kino-Abenteuer!Hier geht es zum Trailer: https://youtu.be/IxWtsJbeFa8LASSIE - EIN NEUES ABENTEUER wird beim Festival GOLDENER SPATZ am 4. Juni 2023 im Rahmen des Wettbewerbs in Anwesenheit der jungen Hauptdarsteller Nico Marischka, Anna Lucia Gualano, Pelle Staacken, des Regisseurs Hanno Olderdissen, des Produzenten Henning Ferber - und natürlich von Lassie - als Eröffnungsfilm gezeigt.Die berühmteste Collie-Hündin kehrt zurück auf die große Leinwand: LASSIE - EIN NEUES ABENTEUER ist ein mitreißendes Abenteuer für die ganze Familie und natürlich für alle großen und kleinen Hundefans! Als Lassies bester Freund Flo ist wieder Nico Marischka zu sehen und Justus von Dohnányi ("Die Schule der magischen Tiere") spielt Haushälter Gerhardt. Unter der erneuten Regie von Hanno Olderdissen wird Tante Cosima von Katharina Schüttler ("Rico, Oscar und der Diebstahlstein") gespielt und Bianca Sternberg von Annette Frier ("Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer"). Das Drehbuch zu LASSIE - EIN NEUES ABENTEUER schrieb Andreas Cordes ("Lucy ist jetzt Gangster").LASSIE - EIN NEUES ABENTEUER ist eine Produktion von LCH 2 Film in Koproduktion mit LEONINE Studios, Henning Ferber Filmproduktion und LCH Film. Gefördert wurde der Film vom Medienboard Berlin-Brandenburg, der Film- und Medienstiftung NRW sowie IDM Film Commission Südtirol, der FFA Filmförderungsanstalt und dem Deutschen Filmförderfonds.LASSIE - EIN NEUES ABENTEUER kommt am 27. Juli 2023 ins Kino im Verleih von LEONINE Studios.Pressekontakt:Print/Radio/TV:das pressebüroSandra Thomsen und Claudia PantkeTel: 040 5393088-2presse@daspressebuero.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5514518