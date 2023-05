Paul Singer mischt Goodyear auf. Der aktivistische Investor von Elliott Management hat Zugriff auf 10 % des US-Reifenherstellers. Die dünnen Margen sieht der Aktivist als ausbaufähig. Gemessen am EBITDA steht Goodyear bei gut 9 %, Bridgestone und Michelin liegen gut 10 bzw. 9 Prozentpunkte darüber bei über 19 bzw. 18 %. Singer sind zum einen die hohen allgemeinen Kosten ein Dorn im Auge: Mit einer Verbesserung der internen Prozesse verspricht man sich einen Margeneffekt von 114 Basispunkten (1,14 %-Pkte.). Mit einer Anpassung der Marken-Strategie sollen weitere 271 Basispunkte an Profitabilität zu heben sein. Ein besonderes Augenmerk wird Elliott auf das eigene Filialnetz legen, das einen Großteil des Börsenwertes abdeckt. Mit einem Verkauf der Assets u. a. zum Zweck der Entschuldung - man schiebt 9 Mrd. $ Nettoschulden vor sich her - sind 4 $ Wertzuwachs je Aktie drin. Man kann zudem davon ausgehen, dass Aufsichtsrat und Vorstand umgekrempelt werden.



Der Aktivist will mit der Umsetzung der diversen Maßnahmen einen Zugewinn von 16 $ je Aktie schaffen - vor dem Kurssprung wären das also 27/28 $ gewesen. Da gehen wir in der Tendenz mit. 4 Mrd. $ Börsenwert bei 22 Mrd. $ Umsatz und KGV 8,7 per 2024 sind angesichts weiterer Profitabiltätssteigerungen ausbaufähig.



Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 20.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



