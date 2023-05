DJ PRESSEMITTEILUNG/Innovative Kühlketten-Telematik fördert datenbasierte Entscheidungen. Neue Temperaturüberwachungslösung von ORBCOMM verbessert die Compliance, Datentransparenz und Frachtsicherheit von Anhängerflotten

Anlässlich der transport logistic hat ORBCOMM seine neue Temperaturüberwachungslösung vorgestellt, mit der der führende Anbieter von IOT-Technologie sein Portfolio rund um Kühlketten erweitert. Das im Sommer erhältliche RT 8000 erleichtert die Automatisierung von Prozessen durch erweiterte Konnektivität, beschleunigten Zugriff auf große Datenmengen und drahtlose Sensoren. Auf diese Weise erlaubt sie nicht nur digitalisierte Entscheidungfindungen, sondern auch die Einhaltung aktueller Vorschriften und ein konstant hohes Niveau der Frachtsicherheit in Anhängerflotten.

"Das ORBCOMM RT 8000 wird die Art und Weise, wie europäische Kühlkettenbetreiber in der Lebensmitteldistribution, der Einzelhandelslogistik und der pharmazeutischen Industrie ihre temperaturgeführte Fracht verfolgen und überwachen, erheblich voranbringen", so Lina Paerez, Vice President Global Marketing von ORBCOMM. Als Teil der umfassenden Kühlketten-Telematiklösung, die Sensoren, Verbindungsmöglichkeiten und die an realen Erfordernissen ausgerichteten ORBCOMM-Plattform umfasst, erlaubt das RT 8000 eine umfassende Temperaturüberwachung, ein exaktes Kraftstoffmanagement, sowie eine vorbeugende Wartung, Fernsteuerung etc. Entwickelt wurde die neuen Geräte mit dem Ziel, die Häufigkeit des Austauschs vor Ort zu verringern. Verlader und Spediteure können dank Zugriff auf Echtzeit- und historische Daten sowie ereignisbasierte Warnmeldungen fundierte Entscheidungen über ihr Kühltransportgeschäft in Echtzeit treffen. Das verbessert die Betriebseffizienz von Kühlflotten und stellt sicher, dass die in der Kühlkette befindlichen Produkte auch sämtliche gesetzlichen Vorschriften einhalten und vor allem unversehrt bleiben. Hierdurch verringert sich widerum die Zahl der Reklamationen wegen Frachtverlusten und -beschädigungen.

Die jetzt vorgestellte RT 8000-Lösung bietet schnellere und erweiterte Anbindungmöglichkeiten, einen größeren Speicher sowie drei eingebettete SIM-Karten. Flotten können dadurch eine größerer Menge an Kühlfahrzeugdaten bedeutend schneller und kostengünstiger erfassen. Die zukunftssichere Technologie der Lösung erhöht außerdem die Zuverlässigkeit der Berichte. Da die Gerätereihe samt Peripheriegeräte den EN 12830-Vorgaben entsprechen, erfüllen Unternehmen damit vollständig die europäische Norm zur Rückverfolgbarkeit der Kühlkette. Darüber hinaus machen es die zahlreichen neuen Schnittstellen der Lösung den Kunden leicht, jede beliebige Sichtbarkeits-, Nutzungs-, Produktivitäts-, Sicherheits- oder EBS/TMPS-Anwendung anzubinden. Die umfassende Unterstützung drahtloser Sensoren für Temperatur und Türen sowie die Integration von Tractor ID für die automatische Kopplung von Zugmaschine und Anhänger erleichtern die Installation erheblich. Zudem können Fuhrparks ihr Kühlkettenmanagement damit nahtlos um zusätzliche Funktionen erweitern. Dank IP67-Zertifizierung ist die robuste RT 8000-Serie für den Betrieb unter extremen Umweltbedingungen ausgelegt. Zusätzlich verfügt sie über ein internes Batterie-Backup, das eine Berichterstattung ohne externe Stromversorgung ermöglicht.

ORBCOMM Inc.

Als Pionier der IoT-Technologie unterstützt ORBCOMM seine Kunden, datengestützte Entscheidungen zu treffen, die ihnen helfen, Abläufe zu optimieren, die Rentabilität zu maximieren und eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Mit 30 Jahren Erfahrung und dem umfassendsten Lösungsportfolio der Branche werden mit ORBCOMM mehr als eine Million Anlagen weltweit für einen breit gefächerten Kundenstamm in den Bereichen Transport, Lieferkette, Schwermaschinen, Schifffahrt, natürliche Ressourcen und Behörden verwaltet. Weitere Informationen zur Industrieentwicklung durch die Macht der Daten unter: https://urldefense.com/v3/__http://www.orbcomm.com__;!!F0Stn7g!DmLOiU5PK7KqeCA70-pXn8htNPuWGDASOhmEqXYEHNJVU-Vtd59erEqhXKN3wgsQoKfmAmTtP2aGIT4VM3VrpgUSD .

