Fulminant, spektakulär, imposant - die Kursrally bei Nvidia sucht in diesen Tagen ihresgleichen. Die Aktie scheint außer Rand und Band zu sein. Widerstand um Widerstand wurde durchbrochen. So langsam aber sicher öffnet sich die Tür in Richtung Rekordhoch. Wer hätte das im Oktober 2022 noch gedacht, als Nvidia Gefahr lief, die Marke von 100 US-Dollar zu unterschreiten. Unser zweiter Protagonist AMD ist zwar noch ein gutes Stück von seinen Rekordhochs ...

