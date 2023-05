AlsterResearch traf sich mit dem CEO von 123fahrschule, Boris Polenske, und sprach mit ihm über die jüngsten Ereignisse und das Potenzial der Einführung von Online-Theorieunterricht in deutschen Fahrschulen. Bereits 2016 machte sich 123fs auf, den Fahrschulmarkt mit digitalen Innovationen zu revolutionieren und legte mit der temporären Einführung des Online-Theorieunterrichts während der Pandemie den Grundstein für ihr skalierbares Geschäftsmodell. Die dauerhafte Einführung des Online-Unterrichts soll 123fs nun endgültig den Weg zum Wachstum ebnen. Die Einschätzung von AlsterResearch zur Equity Story wird damit voll bestätigt. 123fs ist der First Mover in seinem Markt und bleibt in der Pole Position, um von einer Regulierungsänderung zu profitieren. Die Experten von AlsterResearch empfehlen weiterhin KAUFEN mit einem unveränderten DCF-basierten Kursziel von EUR 12,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/123fahrschule%20SE





