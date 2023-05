München (www.anleihencheck.de) - Information der One Square Advisory Services S.á.r.l. als gemeinsamer Vertreter der Anleihen 2018/2023 (ISIN DE000A2NB9P4/ WKN A2NB9P), 2019/2025 (ISIN DE000A2TSCP0/ WKN A2TSCP) und 2021/2027 (ISIN DE000A3H2UH3/ WKN A3H2UH)Am 1. September 2022 hat die NOVALUMEN GmbH (vormals DLM Deutsche Leuchtmittel GmbH) den operativen Geschäftsbetrieb der insolventen Deutschen Lichtmiete Gruppe übernommen und führt diesen im Sinne der Gläubiger fort, so die One Square Advisory Services S.á.r.l. in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

