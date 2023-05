Das Thema "Nachhaltigkeit" gewinnt bei Bayer immer mehr an Bedeutung. Kein Wunder, haben sich die Leverkusener konzernweit das Ziel der Klimaneutralität bis 2030 gesetzt. Einen Teil dazu beitragen soll unter anderem der ebenfalls im DAX notierte Versorger E.on, der den Bayer-Standort Bergkamen mit grüner Energie beliefern soll.E.on wird Bayer im Rahmen einer Zusammenarbeit mit "grünem" Dampf in Bergkamen versorgen. Dieser wird CO2-neutral in unmittelbarer Nähe zum Industriepark befindlichen Biomasseheizkraftwerk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...