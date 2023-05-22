DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
NEXR TECHN.SE INH O.N. EUR DE000A1K03W5 22.05.2023 14:15 CET
START RESTART AUCTION: 14:15
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 14:25
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
NEXR TECHN.SE INH O.N. EUR DE000A1K03W5 22.05.2023 14:15 CET
START RESTART AUCTION: 14:15
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 14:25