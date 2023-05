Deutsche Wohnen SE Berlin ISIN: DE000A0HN5C6

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, zu der am 5. Mai 2023 im Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnung für die am Donnerstag, den 15. Juni 2023, ab 10:00 Uhr MESZ) stattfindende ordentliche virtuelle Hauptversammlung der Deutsche Wohnen SE hat die Aktionärin Vonovia SE gemäß Art. 56 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) in Verbindung mit § 50 des Gesetzes zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (SE-Ausführungsgesetz), verlangt, die Tagesordnung in Tagesordnungspunkt 7 ("Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats") wie folgt zu ergänzen: "Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung Hiermit beantragen wir gemäß Art. 56 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) in Verbindung mit § 50 des Gesetzes zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (SE-Ausführungsgesetz), die Tagesordnung der von Ihnen am 5. Mai 2023 auf den 15. Juni 2023 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche Wohnen SE unter Tagesordnungspunkt 7 ("Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats") - zusätzlich zu den vom Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen unter Tagesordnungspunkt 7 bereits vorgesehenen Wahlen zum Aufsichtsrat - um eine weitere Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds, und zwar zur Neubesetzung des durch das Ausscheiden der bisherigen Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Frau Helene Freifrau Röder von Diersburg, mit Wirkung ab der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2023 freiwerdenden Aufsichtsratssitzes, zu ergänzen."

Hierzu hat Vonovia SE folgenden Beschlussvorschlag gemacht: "Wir schlagen vor, unter diesem neuen Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen: Frau Catrin Coners, wohnhaft in Düsseldorf, Bereichsleiterin Nachhaltigkeit / Strategie der Vonovia SE, wird zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2023 und für einen Zeitraum bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2025 beschließt."

Zur Begründung hat die Vonovia SE Folgendes vorgetragen: "Unter Tagesordnungspunkt 7 steht die Wahl von zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats zur Abstimmung. Nach Veröffentlichung der Einladung zur Hauptversammlung hat die Vorsitzende des Aufsichtsrats, Frau Helene Freifrau Röder von Diersburg, ihr Amt mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2023 niedergelegt. Infolgedessen wird ein weiterer Sitz im Aufsichtsrat vakant, der durch Neuwahlen zu besetzen ist. Vonovia schlägt vor diesem Hintergrund vor, Frau Catrin Coners, wohnhaft in Düsseldorf, Bereichsleiterin Nachhaltigkeit / Strategie der Vonovia SE, als Nachfolgerin von Frau von Röder in den Aufsichtsrat zu wählen. Der Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen setzt sich nach den Artikeln 40 Abs. 2 und 3 und 9 Abs. 1 lit. c) der SE-Verordnung in Verbindung mit § 17 des SE-Ausführungsgesetzes sowie nach § 10 (1) der Satzung der Deutsche Wohnen aus sechs Mitgliedern zusammen, die alle von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Wahlvorschlag der Vonovia steht im Einklang mit dem Kompetenzprofil des Aufsichtsrats und den Zielen, die sich der Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung gegeben hat, sowie den Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex.

Frau Coners ist Bereichsleiterin Nachhaltigkeit / Strategie der Vonovia. Die Kandidatin unterhält als Beschäftigte der Vonovia eine relevante geschäftliche Beziehung zur Vonovia als wesentliche Aktionärin der Deutsche Wohnen." Stellungnahme des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat unterstützt den Vorschlag der Vonovia SE zur Wahl von Frau Catrin Coners zum Mitglied des Aufsichtsrats. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats berücksichtigt der Vorschlag die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele, das im Hinblick auf seine Zusammensetzung verfolgte Diversitätskonzept und steht im Einklang mit dem Kompetenzprofil für das Gesamtgremium. Der Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen setzt sich nach den Artikeln 40 Abs. 2 und 3 und 9 Abs. 1 lit. c) der SE-Verordnung in Verbindung mit § 17 des SE-Ausführungsgesetzes sowie nach § 10 (1) der Satzung der Deutsche Wohnen aus sechs Mitgliedern zusammen, die alle von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Lebenslauf von Frau Coners sowie weitere Informationen zu dem Wahlvorschlag sind in der Anlage zu diesem ergänzten Tagesordnungspunkt enthalten, die auch im Internet unter https://www.deutsche-wohnen.com/hv

zur Verfügung steht. Angesichts des Ausscheidens der bisherigen Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Frau Helene Freifrau Röder von Diersburg, aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft, beabsichtigt der Aufsichtsrat nunmehr, Herrn Dr. Fabian Heß zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu wählen. Deutsche Wohnen SE



Der Vorstand Anlage zur Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche Wohnen SE am 15. Juni 2023 um 10:00 Uhr

Zu Tagesordnungspunkt 7.3, Wahl in den Aufsichtsrat Lebenslauf

Catrin Coners wohnhaft in Düsseldorf, geboren 1968

Bereichsleiterin Nachhaltigkeit / Strategie Vonovia SE

Nationalität: deutsch Beruflicher Werdegang Seit 01/2020 Vonovia SE, Bochum

Bereichsleiterin Nachhaltigkeit / Strategie 07/2018 - 12/2019 Vonovia SE, Bochum

Stab Chief Rental Officer (CRO) 11/2013 - 06/2018 Deutsche Annington Immobilien GmbH,

Leitung Quartiersentwicklung, An- und Verkauf 06/2009 - 10/2013 Deutsche Annington Business Management GmbH

Business Managerin, Essen 01/2007 - 05/2009 Deutsche Annington Immobilien GmbH, Bochum

Projektleiterin Strategie, Business Development

Leitung Geschäftsführungsbüro 02/1999 - 12/2006 Viterra AG, Essen

Unternehmensentwicklung, Projektleiterin Strategie, M&A 08/1994 - 12/1998 Boston Consulting Group, Düsseldorf, Chicago USA

Associate, ab 1995 Strategie Consultant

Ausbildung 04/1989 - 04/1994 Georg-August-Universität Göttingen

Studium der Betriebswirtschaftslehre, Diplom-Kauffrau 06/1987 - 06/1988 Lawrence University, Wisconsin USA

Mandate Keine Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 1 AktG. Keine Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 2 AktG. Weitere Angaben zu Empfehlung C.13 DCGK : Catrin Coners steht als Bereichsleiterin Nachhaltigkeit / Strategie in einem Anstellungsverhältnis zur Vonovia SE. Ausweislich der Stimmrechtsmitteilung der Vonovia SE vom 3. November 2021 ist die Vonovia SE mit 86,87 % der Aktien unmittelbar maßgeblich an der Gesellschaft beteiligt. Darüber hinaus bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats keine für die Wahlentscheidung der Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zwischen Catrin Coners einerseits und den Gesellschaften des Deutsche Wohnen-Konzerns, deren Organen oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an der Gesellschaft beteiligten Aktionär andererseits.