ROUNDUP 3: Facebook-Konzern Meta soll 1,2 Milliarden Euro Strafe zahlen

DUBLIN - Zum fünften Jahrestag der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hat der US-Internetriese Meta härter als jemals zuvor die starke Hand der europäischen Datenschutzregeln zu spüren bekommen. Der Konzern wurde am Montag von der irischen Aufsichtsbehörde DPC in Dublin zu einer Rekordstrafe in Höhe von 1,2 Milliarden Euro verdonnert. Die Aktie geriet im vorbörslichen US-Handel unter Druck.

ROUNDUP/Handelsstreit: Chinesische Behörden gegen Chips des US-Konzerns Micron

PEKING - Chinas Aufsichtsbehörden haben wegen angeblicher Sicherheitsrisiken vor dem Einsatz von Bauteilen des US-Chipherstellers Micron gewarnt. Die Produkte würden erhebliche Sicherheitsrisiken für die Lieferkette der kritischen Informationsinfrastruktur des Landes mit sich bringen, teilte die Behörde für Cybersicherheit der Volksrepublik am Sonntag mit.

ROUNDUP: JPMorgan profitiert von First-Republic-Rettung - aber Unwägbarkeiten

NEW YORK - Die Übernahme der kollabierten First Republic Bank lässt die größte US-Bank JPMorgan etwas zuversichtlicher auf das laufende Jahr blicken. Der Nettozinsüberschuss exklusive des Investmentbankings (Markets) solle dieses Jahr rund 84 Milliarden US-Dollar (77,7 Milliarden Euro) betragen, wenngleich es noch Unwägbarkeiten gebe, teilte das Institut am Montag in New York im Zuge einer Investorenveranstaltung mit. Bislang hatte die Prognose bei 81 Milliarden Dollar gelegen. Die mittelfristigen Auswirkungen stehen noch nicht ganz fest. Zudem äußerte sich die Bank zu den in diesem Jahr auflaufenden Kosten für die Integration der US-Regionalbank. Die JPMorgan-Aktie legte im vorbörslichen Handel geringfügig zu

ROUNDUP: Ryanair erwartet steigende Passagierzahlen - Boeing-Lieferungen Risiko

DUBLIN - Der Billigflieger Ryanair erwartet für sein laufendes Geschäftsjahr steigende Passagierzahlen sowie eine starke Nachfrage in der wichtigen Sommerreisesaison. So sollen die Passagierzahlen 2023/24 (per Ende März) um zehn Prozent auf 185 Millionen steigen, teilte das Unternehmen am Montag in Dublin mit. Allerdings könnte diese Zahl wegen der Verschiebungen von Flugzeuglieferungen des Herstellers Boeing auch leicht niedriger ausfallen.

ROUNDUP: Continental verkauft Werk in russischem Kaluga

HANNOVER/KALUGA - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental ist beim geplanten Rückzug aus Russland einen wichtigen Schritt weiter. Das Werk in der Stadt Kaluga mit 1100 Beschäftigten wurde an das russische Unternehmen S8 Capital verkauft, wie der Dax -Konzern am Montag in Hannover mitteilte. Wie viele andere Unternehmen reagierte Conti mit dem Entschluss auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

BVB-Chef Watzke appelliert an Mannschaft: Noch eine Woche durchziehen

AUGSBURG - Mit mutmachenden Worten hat BVB-Chef Hans-Joachim Watzke Borussia Dortmund auf ein furioses Saisonfinale eingestimmt. "Wir müssen noch eine Woche durchziehen. Ohne Rücksicht auf Verluste", appellierte der Dortmunder Geschäftsführer an seine Mannschaft, nachdem die Schwarz-Gelben durch ein 3:0 in Augsburg am Sonntag die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen hatten.

Dortmunds Trainer Terzic: 'Wir sind noch nicht fertig'

AUGSBURG - Mit emotionalen Worten hat Trainer Edin Terzic die Bedeutung des deutschen Meistertitels für Borussia Dortmund hervorgehoben und an die Ehre seiner Spieler appelliert. "In sieben Tagen ist die Saison vorbei. Dann können sich die Jungs - die verdienen alle gutes Geld - wieder alles kaufen, was sie wollen. Das nächste Auto, das nächste Haus, den nächsten Urlaub - aber diese Momente kann man nicht kaufen", sagte Terzic nach dem 3:0-Sieg des BVB am Sonntag beim FC Augsburg bei DAZN. Durch den Auswärtserfolg ist Dortmund vor dem letzten Spieltag wieder Tabellenführer und steht zwei Zähler vor dem taumelnden Rekordmeister Bayern München.

Neugeschäft mit Wohnungskrediten um fast die Hälfte eingebrochen

BERLIN - Die gestiegenen Zinsen belasten die Nachfrage nach Wohnimmobilienkrediten weiter schwer. Im ersten Quartal brach das Neugeschäft der im Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) zusammengeschlossenen Immobilienfinanzierer um 49,2 Prozent ein auf 16,3 Milliarden Euro. Vor einem Jahr hatte es mit gut 32 Milliarden Euro noch ein Rekordquartal gegeben, da viele Menschen in Erwartung steigender Zinsen noch schnell Wohnimmobilienkredite abschlossen.

Digitalminister Wissing gegen Abgabe an Telekommunikations-Netzbetreiber

BERLIN - Digitalminister Volker Wissing will große Tech-Konzerne wie Google , Amazon , Apple , Netflix oder Meta nicht an den Ausbaukosten für Telekom-Netze in Europa beteiligen. "Das freie und offene Internet ist ein hohes Gut, das es zu schützen gilt", sagte der FDP-Politiker der "Welt am Sonntag". Man sei daher "gegen Markteingriffe und komplizierte Beteiligungsmodelle".

Vom Umsatzstar zum Buhmann - Adidas löst Kanye-West-Problem

HERZOGENAURACH - Einst feierte Adidas den Rapper Kanye West als genialen Designer - und vor allem als einen Umsatzbringer, wie man ihn in Herzogenaurach zuvor noch kaum gesehen hatte. Er habe "große Augen" bekommen, gab Konzernchef Björn Gulden zu, als er noch beim Rivalen Puma war und sah, was bei Adidas und dem US-Musiker so alles ging. Bis die öffentlichen Äußerungen des Musikers immer extremer, sein Verhalten gegenüber Mitarbeitern immer unverschämter und der Druck auf Adidas immer größer wurde. Im Oktober 2022 schließlich kommt es zum Bruch: West muss gehen, die von ihm verursachten Probleme samt eines riesigen Haufens von ihm designter Lifestyle-Produkte aber blieben.



Weitere Meldungen



-Abnehmende Bautätigkeit macht Parkettherstellern zu schaffen -Speicherverband Ines: Gasspeicher reichen nicht für Wasserstoffmenge -Umfrage: KI hängt Metaverse als Zukunftstechnologie ab -Lauterbach setzt bei Krankenhausreform auf Grundeinigung bis Sommer -Lidl-Chef glaubt an Einigung mit Haribo

-SPD-Chef Klingbeil will Druck machen für Industriestrompreis -Söder macht sich für Industriestrompreis stark

-BVB-Trainer Terzic adelt Doppeltorschütze Haller: 'Ein reines Wunder' -Medizintechnik-Industrie mit Sorge und ein bisschen Optimismus -Dortmund-Keeper Kobel will Bayern-Dominanz brechen: 'Es wird Zeit' -Tourismusbranche fordert mehr Tempo bei Visaverfahren -Unternehmen fürchten Energiepreise und Fachkräftemangel -Werkstattkette ATU nach Cyberangriff wieder telefonisch erreichbar -Regional Tausende Transportanträge für Windradbau unbearbeitet°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis



US0231351067, US0378331005, DE0005493092, US46625H1005, DE0005439004, US5951121038, US64110L1061, DE0008469008, IE00BYTBXV33, DE000A1EWWW0, US30303M1027, US02079K1079