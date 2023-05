An der Wall Street zeichnet sich zwar ein leicht positiver Handelsauftakt ab, doch das beherrschende Thema unter den Investoren bleibt der schwelende Streit um die Schuldenobergrenze und ein möglicher Zahlungsausfall der US-Regierung. Jüngst kursierende Meldungen hinsichtlich einer bevorstehenden Einigung haben sich bislang nicht bewahrheitet, was die Anleger zunehmend verunsichert. Eine Zahlungsausfall würde wohl am 1. Juni eintreten. Rund 30 Minuten vor dem Handelsauftakt notieren Dow Jones, S&P ...

