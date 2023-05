Medigene meldet ein neues Patent in Japan. Dieses schütze den Switch-Rezeptor PD1-41BB, der von Medigenes Partner Helmholtz Zentrum München entwickelt und ist exklusiv an das Biotech-Unternehmen lizenziert ist. "Diese Erteilung ergänzt eine Reihe ähnlicher Patente, die im Jahr 2022 auch in den Vereinigten Staaten und China erteilt wurden", so Selwyn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...