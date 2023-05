Gute Stimmung am Aktienmarkt - der DAX notiert nahe Rekord Niveau. Aber woher kommt der Rückenwind und was sagen die Analysten der BNP dazu, die zuletzt auf die Überbewertung hinwiesen? Wie legen Profis im aktuellen Umfeld ihr Geld an? Wir blicken durchs Schlüsselloch bei Warren Buffett, George Soros, dem Hedgefonds Manager David Tepper und dem Anlagechef von Bridgewater, Greg Jensen. - Exklusive Infos direkt vom Parkett: - Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/