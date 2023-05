Die neue Woche beginnt in den USA an den Börsen uneinheitlich. Denn der Streit über die Anhebung der Schuldengrenze belastet die Märkte weiterhin. Während der Dow Jones leicht im Minus notiert, steigt der technologielastige NASDAQ. Viel Zeit für eine Einigung bleibt nicht mehr, heute am späten Nachmittag soll es ein erneutes Treffen für Gespräche geben.Im festgefahrenen Streit um eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA ist noch keine Einigung in Sicht. Für den späten Montagnachmittag (Ortszeit) ...

