Nachdem der DAX vor dem Wochenende noch in Rekordlaune war, schwächelt er zu Beginn dieser Handelswoche leicht. Die Anleger sind mit Blick auf den Streit um die US-Schuldenobergrenze derzeit ohnehin zurückhaltend. Was an der Börse passiert, wenn keine Einigung im Schuldenstreit gefunden wird, erfahren Sie im Börsen.Briefing. am Abend.Das Börsen.Briefing. hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie über die Episoden-Übersicht von DER AKTIONÄR.Hinweis: Die im Podcast besprochenen Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...