DJ XETRA-SCHLUSS/Konsolidierung nach Allzeithoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat zu Wochenbeginn mit kleinen Verlusten geschlossen. Nach dem Rekordhoch am Freitag bei 16.332 gab der DAX 0,3 Prozent nach auf 16.224 Punkte. Nach dem "Gipfelsturm der vergangenen Woche" gehe es im DAX nun um die Verteidigung der Aufschläge, kommentierte Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. "Eine Konsolidierung im Bereich des neuen Hochs wäre absolut normal", hieß es.

Weder von den globalen Vorlagen der übrigen Börsen noch vom Devisenmarkt kamen nennenswerte Impulse. Marktteilnehmer gehen mehrheitlich davon aus, dass ein Zahlungsausfall in den USA vermieden werden kann. Mit Blick auf diese und die kommende Woche und die Wiederaufnahme der Gespräche über die Schuldenobergrenze im Laufe des Tages ist davon auszugehen, dass die Verhandlungen noch einige Wendungen nehmen werden, die immer wieder Impulse an den Märkten setzen werden. Ansonsten war der Terminkalender zum Start in die Woche relativ leer.

Adidas verkauft Yeezy-Kollektion

Der Sportartikelhersteller Adidas (+2%) verkauft nach dem Ende der Kooperation mit dem Rapper Kanye West ab Ende Mai einen Teil der Yeezy-Kollektion. Der Erlös soll zum Großteil an Nichtregierungsorganisationen gespendet werden, die sich "gegen Diskriminierung und Hass, einschließlich Rassismus und Antisemitismus, einsetzen", wie das Unternehmen mitteilte. Insofern dürfte der Ausverkauf finanziell keine Rolle spielen, zumal es hier bereits Abschreibungen gab.

Der Verkauf der Yeezy-Produkte war ausgesetzt worden, nachdem Adidas im Oktober mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit dem 45-jährigen Rapper beendet hatte, weil dieser im Kurzbotschaftendienst Twitter Drohungen gegen Juden ausgesprochen hatte. Die Erholung der Adidas-Aktie war auch eine Gegenreaktion auf die Verluste vom Freitag nach der Gewinwarnung von Foot Locker. Puma gewannen 1,6 Prozent.

Siemens Energy schlossen 0,4 Prozent im Minus. Der Konzern hat den Gamesa-Anteil von 32 Prozent an Windar Renovables verkauft. Er geht an das britische Unternehmen Bridgepoint (-0,4%). "Da es keine Informationen zum Preis gibt, ist das Geschäft schwer zu bewerten", so ein Händler.

BVB-Aktionäre feiern Dortmund schon als Deutschen Meister

Bei Borussia Dortmund feierten Anleger den greifbaren Deutschen Meistertitel, der Kurs zog um 16,1 Prozent an. Nachdem der FC Bayern München gegen RB Leipzig verloren hat, ist Dortmund überraschend in die Favoritenrolle für den Meistertitel gerutscht.

Ansonsten lieferten die Analysten die Impulse für die Kurse. So schlossen Brenntag nach Abstufung durch Barclays auf "Underweight" 1,4 Prozent im Minus. Sartorius verloren 1,2 Prozent, nachdem Morgan Stanley den Wert auf "Equalweight" gesenkt haben soll.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.223,99 -0,3% +16,52% DAX-Future 16.259,00 -0,5% +15,52% XDAX 16.220,70 -0,5% +16,95% MDAX 27.584,27 -0,2% +9,82% TecDAX 3.278,82 -0,2% +12,25% SDAX 13.620,63 -0,2% +14,21% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,01 +1 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 16 21 3 2.405,7 55,1 92,3 MDAX 26 24 0 398,0 23,7 28,6 TecDAX 12 15 3 532,1 15,6 24,3 SDAX 26 42 2 98,2 6,0 6,6 ===

May 22, 2023 11:51 ET (15:51 GMT)

