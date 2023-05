4AIR gibt den Start von Assure SAF Registry bekannt einem digitalen Register zur Dokumentation, Rückverfolgung und Bilanzierung der Nachhaltigkeitsvorteile von SAF

Das digitale Register wird als SAF-Datenaustausch dienen, eine transparentere Buchführung in der Lieferkette ermöglichen und den Anreizwert für SAF-Nutzer maximieren

Der Schwerpunkt liegt auf der Überprüfung des Eigentums, der Nachhaltigkeit und der Mischinformationen für jede Einheit von SAF

4AIR, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Emissionen auszugleichen, nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) zu verwenden und den technologischen Wandel voranzutreiben, gab heute den Start von Assure SAF Registry bekannt, einem Blockchain-basierten Webregister, das entwickelt wurde, um die Nachhaltigkeitsattribute von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) zu dokumentieren, zurückzuverfolgen und nachzuweisen.

Das Assure SAF Registry bietet vollständige Transparenz über die Art des eingekauften SAF, den verwendeten Rohstoff, die Mischung des Kraftstoffs und alle erhaltenen Nachhaltigkeitszertifizierungen oder regulatorischen Programme, für die der Kraftstoff in Frage kommt. Das Register ist sowohl für die physische als auch für die Book-and-Claim-Lieferkette von SAF konzipiert und wird die Bestandsbuchhaltung vereinfachen und die doppelte Anrechnung von Leistungen verhindern. Gleichzeitig werden die sensiblen und vertraulichen Daten der Lieferanten geschützt. Indem das Register den SAF-Nachverfolgungsbedarf von Kraftstofflieferanten, FBOs, Fluggesellschaften und Betreibern innerhalb der physischen Lieferkette auf einzigartige Weise deckt, kann es auch die Möglichkeit für ein robustes System zur Nachverfolgung von Buchungen und Forderungen eröffnen.

"Die meisten SAF werden heute aus ein bis zwei unterschiedlichen Rohstoffen mit einer geringen Bandbreite an Mischungen hergestellt. Mit der Ausweitung von SAF auf neue Rohstoffe und höhere Mischungen wird die Transparenz über den Kraftstoff und seine Herkunft entscheidend sein, um seine Verwendung in der gesamten Branche, einschließlich der gewerblichen und kommerziellen Luftfahrt, auszuweiten", sagte Kennedy Ricci, Präsident von 4AIR. "Assure SAF Registry ist ein wichtiger Baustein für die transparente Verbreitung von SAF in der Luftfahrt und sorgt für Transparenz bei den Emissionsangaben rund um SAF, während der Wert für den Betreiber maximiert wird."

4AIR nutzte das Fachwissen, das durch die Dokumentation von 5,8 Millionen Gallonen SAF in den letzten zwei Jahren gewonnen wurde, und erstellte ein Register, das die größten Probleme bei der Rückverfolgung der Verwendung von SAF löst. In der Regel wird SAF in Flughafenpipelines oder Treibstofffarmen im Rahmen von Massenbilanz- oder Buchführungsketten vermischt, was die Dokumentation mühsam macht, insbesondere wenn versucht wird, Informationen für behördliche Ansprüche aus der Verwendung des Treibstoffs zu erhalten.

Das Assure SAF Registry kennzeichnet jede Kraftstoffeinheit mit einer Seriennummer und verknüpft sie mit einem bestimmten Eigentümer und einer bestimmten Charge von SAF. Dadurch wird sichergestellt, dass immer nur ein Eigentümer eine bestimmte Kraftstoffmenge für sich beanspruchen kann und dass die Nachhaltigkeitsmerkmale durch die verschiedenen Eigentümer einheitlich und genau kommuniziert werden, was das Vertrauen in die Eigentumsverhältnisse und die Emissionsbilanzierung in der gesamten SAF-Lieferkette stärkt.

Pilotprogramme werden der Plattform dabei helfen, die Integration mit den Systemen der Zulieferer zu automatisieren, wodurch ein Großteil der manuellen Berichterstattung und Buchhaltung überflüssig wird. Darüber hinaus wird ein Pilotprogramm mit dem Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) die Anerkennung innerhalb des RSB Book Claim Systems anstreben und auf eine Harmonisierung des Ökosystems und eine glaubwürdige Aussage für Kunden hinarbeiten.

Über 4AIR

4AIR ist ein Pionier der Luftfahrtindustrie, der Nachhaltigkeitslösungen anbietet, die über die einfache Kohlenstoffneutralität hinausgehen. Sein branchenweit erstes Rahmenwerk zielt darauf ab, Klimaauswirkungen aller Art anzugehen, und bietet einen vereinfachten und überprüfbaren Weg für die Teilnehmer der Luftfahrtindustrie, um sinnvolle Gegenmaßnahmen und Reduzierungen von Flugzeugemissionen zu erreichen. Das 4AIR-Rahmenwerk bietet vier Stufen, jede mit spezifischen, wissenschaftlich fundierten Zielen, unabhängig verifizierten Ergebnissen und progressiv größeren Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit, die es den Nutzern der privaten Luftfahrt leicht machen, Nachhaltigkeit durch den Zugang zu Kohlenstoffmärkten, die Verwendung von nachhaltigem Flugkraftstoff, die Unterstützung neuer Technologien und andere Strategien zu verfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter www.4air.aero.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230522005453/de/

Contacts:

Matt Slauson

The Hubbell Group, Inc.

mslauson@hubbellgroup.com

856.906.0484