Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Multi-Asset-Broker Vantage (https://partners.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=affawards_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=affawards_global_global-en_d00_c00_a00&ls=affawards_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) (oder "Vantage Markets") freut sich bekanntgeben zu können, dass seine Partnerschaftsprogramme inLateinamerika, Nahost und Nordafrika sowie weltweit anerkannt wurden.Vantage wurde bei den International Business Magazine Awards 2023 mit den Auszeichnungen "Best Introducing Broker Program MENA 2023" und "Best Affiliate Program LATAM 2023" ausgezeichnet. Auf weltweiter Ebene wurde Vantage durch dasGlobal Brands Magazine mit den Auszeichnungen "Best Forex Affiliate Program, Global 2023" und dem "Best Affiliate Program, Global 2023" ausgezeichnet.Über die Jahre hat Vantage eine florierende Gemeinschaft von Partnerschaften mit über 20.000 aktiven Partnern und Brokern (IBs) weltweit und einigen der großzügigsten und flexibelsten Strukturen für Provisionen und Rabatte in der Branche aufgebaut. Seine Partnerplattformen - CellXpert und das Portal Next-Gen IB - bieten umfassende Bildungs- und Marketingressourcen, die es Geschäftspartnern und Introducing Brokern ermöglichen, ihre Netzwerke mit der Unterstützung, die ihre Kunden benötigen, auszubauen.Im vergangenen Jahr organisierte Vantage mit Erfolg den Affiliate World Cup 2022 - einen weltweiten Partnerschaftswettbewerb, der darauf abzielte, die Partner und Introducing Broker des Unternehmens für ihre Unterstützung und ihren Beitrag zu belohnen.Nino Rong, Manager des Affiliate-Programms bei Vantage Lateinamerika, kommentiert: "Wir bei Vantage sind bestrebt, das beste Rahmenkonzept und Empfehlungsprogramm zu bieten, die an die lokalen Anforderungen angepasst sind, sodass unsere neuen und bestehenden Partner ein nachhaltiges Ökosystem aufbauen und ihre Bemühungen und ihr Engagement monetarisieren können."Nadine Azzam, Leiterin von Vantage Nahost und Nordafrika, fügt hinzu: "Wir fühlen uns geehrt, bei den International Business Magazine Awards 2023 ausgezeichnet worden zu sein, und danken unseren geschätzten Partnern - einem zentralen Eckpfeiler unseres Geschäfts - für ihre kontinuierliche Unterstützung."Marc Despallieres, Verantwortlicher für Strategie & Handel bei Vantage, sagt: "Unser Wachstum im Laufe der Jahre stützt sich auf den Erfolg unserer Geschäftspartner und Introducing Broker im Rahmen der Vantage-Partner. Und auch während des Ausbaus von unserem Retail-Geschäft bleiben wir auch weiterhin uneingeschränkt engagiert, unseren Partnern und Introducing Brokern die bestmöglichen Ressourcen und Unterstützung zu bieten, so dass sie ihre Geschäfte langfristig ausbauen können."Informationen zu VantageVantage (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=affawards_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=affawards_global_global-en_d00_c00_a00&ls=affawards_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) (oder Vantage Markets) ist ein Multi-Asset-Broker, der Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit CFDs auf Forex, Güter, Indexe, Aktien, börsengehandelte Fonds und Anleihen bietet.Mit mehr als 13 Jahren Markterfahrung beschäftigen die Unternehmen von Vantage heute über 1.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Niederlassungen weltweit.Vantage ist mehr als nur ein Broker. Es bietet ein vertrauenswürdiges Handels-Ökosystem, eine ausgezeichnete mobile Trading-App (https://app.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=affawards_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=affawards_global_global-en_d00_c00_a00&ls=affawards_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) und eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die es Kunden ermöglicht, von Handelsmöglichkeiten zu profitieren.trade smarter @vantage.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2081973/Vantage_Accolades.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vantage-erhalt-hochste-auszeichnungen-fur-seine-partnerschaftsprogramme-301831046.htmlPressekontakt:Gwyneth Yeo,gwyneth.yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161471/5515020