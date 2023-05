EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Pressemitteilung Greenalia und P2X-Europe schließen sich zusammen, um ein Projekt zur Herstellung von eFuel in Galicien zu entwickeln Der CEO von Greenalia, Manuel García, und die Co-CEOs von P2X-Europe, Christoph Weber und Detlev Woesten, haben heute eine Kooperationsvereinbarung zur Durchführung des Breogán-Projekts unterzeichnet, das sich auf die Herstellung von nachhaltigem Kraftstoff für die Luftfahrt konzentriert.

Die Initiative sieht einen Kreislaufprozess vor, bei dem neben grünem Wasserstoff auch biogenes CO 2 zur Herstellung von Kohlenwasserstoffen verwendet wird.

zur Herstellung von Kohlenwasserstoffen verwendet wird. Die Kombination von grünem Wasserstoff und biogenem CO 2 sind die beiden entscheidenden Elemente für die erfolgreiche Herstellung von synthetischen Rohstoffen für die chemische Industrie und von Flugzeugtreibstoffen in industriellem Maßstab mit einer Netto-Nullbilanz. Hamburg, 22. Mai 2023. Unter dem Namen Breogán-Projekt haben das galicische Unternehmen Greenalia und das deutsche Unternehmen P2X-Europe, ein Joint Venture von H&R und Mabanaft, heute eine Vereinbarung unterzeichnet, die den Grundstein für die Realisierung einer nachhaltigen Kraftstoffproduktionsanlage (eFuels) speziell für die Luftfahrt legt. Die Vereinbarung, die heute von den Geschäftsführern beider Unternehmen unterzeichnet wurde, umfasst als Hauptziel die Entwicklung einer ehrgeizigen und innovativen Anlage, die im Industriegebiet Curtis-Teixeiro geplant ist und der Erzeugung synthetischer Kohlenwasserstoffe dient. Sie dienen als Rohstoff für die Umwandlung in nachhaltige Kraftstoffe und chemische Grundstoffe. Die Produkte sind im Wesentlichen für die Luftfahrt und die Entwicklung hochwertiger Wachse für die chemische Industrie bestimmt. Die Anlage wird mit grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen - Wind und Sonne - und biogenem CO 2 versorgt, das direkt aus der Biomasseanlage von Greenalia in Curtis-Teixeiro gewonnen wird. Das Projekt rechnet in der Anfangsphase mit einer Produktionskapazität von mehr als 11.000 Tonnen grünem Wasserstoff pro Jahr. Zusammen mit der Abscheidung von biogenem CO 2 könnten so rund 20.000 Tonnen synthetischer Kohlenwasserstoffe erzeugt werden, die zu eFuels und synthetischen chemischen Produkten weiterverarbeitet werden können. Für den Geschäftsführer von Greenalia, Manuel García, "geht dieses Projekt den Prozess aus einer zirkulären, globalen, nachhaltigen und innovativen Perspektive an. Im Rahmen einer einzigen Initiative und dank dieser Allianz werden wir in der Lage sein, alle Phasen zu entwickeln, so dass wir sagen können, dass dies eine bahnbrechende Aktion auf europäischer Ebene ist. García hob auch den Beitrag dieses Projekts zum globalen Dekarbonisierungsprozess hervor, da "eine der größten Herausforderungen, vor denen wir stehen, die Ersetzung der in der Luftfahrt verwendeten Kraftstoffe durch synthetische Kraftstoffe ist. Eine Herausforderung, für die angesichts des innovativen Charakters dieser Projekte die Zusammenarbeit von Unternehmen und Verwaltungen erforderlich ist". "Die strategische Partnerschaft ermöglicht es den Muttergesellschaften von P2X-Europe, der H&R-Gruppe und Mabanaft, die Versorgung des Chemiesektors mit nicht-fossilem, umweltfreundlichem Düsenkraftstoff für die Luftfahrtindustrie zu verbessern", sagt Detlev Woesten, Co-CEO von P2X-Europe und Chief Sustainability Officer bei H&R. Darüber hinaus nutzt das Projekt das umfassende Know-how von P2X-Europe, einem weltweiten Vorreiter bei der Entwicklung und Konfiguration von PtL-Projekten (Power-to-Liquids) und Referenzprojekten seiner Muttergesellschaften. Dr. Christoph Weber, Co-CEO von P2X-Europe, unterstreicht ebenfalls, dass Galicien in einer einzigartigen Position ist, um grünen Wasserstoff und seine PtL-Derivate in großem Maßstab zu produzieren. "Die Region hat alle Voraussetzungen, um einer der wettbewerbsfähigsten und effizientesten Standorte in Europa für die Produktion von grünem Wasserstoff und synthetischen Kohlenwasserstoffen zu werden. Die garantierte Versorgung mit Rohstoffen, die ausreichende Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und die Produktionskapazitäten, eine umfangreiche industrielle Basis und eine Hafen- und Logistikinfrastruktur von Weltrang machen Curtis-Teixeiro zu einem privilegierten Standort für die Entwicklung eines groß angelegten PtL-Projekts. Mit dem Projekt Breogán werden P2X und GRN ihr Engagement in der Region Galicien verstärken. Galicien ist bereits führend in der Erzeugung erneuerbarer Energien und hat nun das Potenzial, auch bei der Herstellung grüner Moleküle wie grünem Wasserstoff und synthetischen Kraftstoffen aus erneuerbaren Quellen führend zu werden. Breogán wird den Ehrgeiz Galiciens stärken, die Energiewende anzuführen". Die Verantwortlichen beider Unternehmen haben die Chancen Galiciens hervorgehoben, das aufgrund seiner Hafeninfrastrukturen, Forschungszentren und Industrie sowie seiner hohen Wasserkapazität und seines großen Potenzials für erneuerbare Energien optimale Bedingungen für die Entwicklung von Projekten wie diesem bietet. Kontakt:

H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser

Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen

Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390

Mail: ties.kaiser@hur.com

www.hur.com Die H&R GmbH & Co. KGaA:

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R KGaA ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Rohölbasis und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig. Über Greenalia : Greenalia ist ein unabhängiger Stromerzeuger mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in diesem Sektor, der Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien - Biomasse, Solarenergie, Windkraft (On- und Offshore) und Speicherung - entwickelt und betreibt. Mit einer Pipeline von mehr als 6 GW ist das Unternehmen auf der Iberischen Halbinsel und in den Vereinigten Staaten vertreten. www.greenalia.es Über P2X-Europe: Die P2X-Europe GmbH & Co. KG ist ein unabhängiges Power-to-Liquid (PtL) Projektentwicklungs-Joint-Venture, hinter dem zwei deutsche Unternehmen mit Sitz in Hamburg stehen: die Mabanaft-Gruppe, ein führendes unabhängiges und integriertes Energieunternehmen, und die H&R-Gruppe, die chemische und pharmazeutische Spezialprodukte entwickelt und herstellt. P2X-Europe entwickelt, baut und investiert in vertikal integrierte End-to-End-Power-to-Liquid-Technologielösungen, um die Markteinführung von synthetischen Netto-Null-Chemikalien und Kraftstoffen zu ermöglichen. Das in Hamburg ansässige Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ein weltweit führender Anbieter von erneuerbarem Wasserstoff und umweltfreundlichen synthetischen Kohlenwasserstoffen zu werden, wobei der Schwerpunkt auf nachhaltigen Flugkraftstoffen liegt. Das Unternehmen baut ein starkes und vielfältiges Portfolio an groß angelegten Power-to-X-Projekten in verschiedenen Branchen und Regionen auf. www.p2x-europe.com Über Mabanaft: Die Mabanaft GmbH & Co. KG ist ein führendes unabhängiges und integriertes Energieunternehmen, das seinen Kunden innovative Energielösungen für die Bereiche Transport, Heizung, Industrie und Landwirtschaft anbietet. Die Gruppe ist in den Bereichen Import, Vertrieb und Marketing von Mineralölprodukten, flüssigem Erdgas, Chemikalien und Biokraftstoffen tätig und unterstützt ihre Kunden bei der Umstellung auf umweltfreundlichere Kraftstoffe, indem sie alternative langfristige Lösungen anbietet.



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.



