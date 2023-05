Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Das Wissenschaftsforum 2023 Greater Bay Area (GSF) wurde am 21. Mai in Nansha, Guangzhou, Provinz Guangdong eröffnet. Unter dem Motto "Bring Together Wisdom, Bring Together World" (Weisheit zusammenbringen, Welt zusammenbringen) hat dieses Forum 13 Unterforen eingerichtet und Experten aus verschiedenen Bereichen angezogen, die online und offline über wissenschaftliche Spitzenthemen wie Meereswissenschaften, Nanowissenschaften, Hochenergiephysik, fortschrittliche Fertigung und künstliche Intelligenz diskutierten und sich darüber berieten, wie der Aufbau von Talent-Highlands in der GBA weiter vorangetrieben werden kann und wie sich ein hochwertiges wissenschaftliches und technologisches Talentspektrum bilden lässt.Bai Chunli, Präsident der Alliance of International Science Organizations (ANSO), Vorsitzender der GSF und Akademiemitglied der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, sagte in seiner Rede, dass das GSF auf der Bay Area basiert und aktiv mit Hongkong und Macao zusammenarbeitet, um die Rolle von High-End-Plattformen und Kommunikationszentren zu spielen. Er fügte hinzu, dass dieGSF mit Wissenschaftlern aus aller Welt, internationalen wissenschaftlichen Organisationen und allen Bereichen der Gesellschaft interagiert, um aktuelle globale Themen zu erforschen, den Austausch und die gemeinsame Nutzung wissenschaftlicher Errungenschaften zu fördern, die Kollision innovativer Ideen anzuregen, die Verbindung von Regeln und Mechanismen zu beschleunigen und ein offenes Innovations-Ökosystem für den Aufbau der GBA zu schaffen, indem sie sich intensiv an der globalen wissenschaftlichen und technologischen Zusammenarbeit beteiligt.Während dieses Forums veröffentlichte das Nationale Wissenschaftsbibliothek der Chinesischen Akademie der Wissenschaften den "GBA Index-Bericht zu Innovations- und Entwicklungspatenten (2023)", der auf Patentdaten basiert und einen Patentindex erstellt, um die Charakteristika und Entwicklungstrends wissenschaftlicher und technologischer Innovationen im GBA aufzudecken.Aus dem Bericht geht hervor, dass die Zahl der Patentanmeldungen von Unternehmen in der GBA von 2017 bis 2022 73,44 % des Patentvolumens des GBA ausmachte und der Umfang des von Unternehmen erteilten Erfinderpatents 78,33 % der Zahl der Erfinderpatente des GBA ausmachte. Das Volumen der PCT-Anwendungen der Unternehmen macht 94,43 % des PCT-Anwendungsvolumens der GBA aus.Die im Bericht zitierten Patentdaten zeigen, dass die GBA in mehreren Branchen über technische Vorteile verfügt, beispielsweise in der neuen Generation der Informationstechnologie, den neuen Energiefahrzeugen und den neuen Materialien.In den letzten Jahren hat sich die Innovationskraft der GBA mit dem beschleunigten Bau des Internationalen Innovationszentrums für Wissenschaft und Technologie der GBA weiter gesteigert. Wang Yueqin, Direktor von the Department of Science and Technology of Guangdong Province, sagte, dass Guangdong aktiv mit Hongkong und Macao zusammenarbeitet, die Verbindung und den Mechanismus der Regeln für wissenschaftliche und technologische innovation der GBA kontinuierlich vertieft und die Förderung des Austauschs von Wissenschaft und Technologie sowie der Zusammenarbeit von GBA in Bezug auf Faktoren, Plattformen, Projekte und Talente beschleunigt.Als Gastgeber der GSF ist Nansha bestrebt, wissenschaftliche und technologische Innovationszusammenarbeit zu fördern, Innovationserfolge auszutauschen und eine offene Innovationsökologie aufzubauen, die der Welt zugewandt ist. Offizielle Daten zeigen, dass sich in Nansha mehr als 1.000 Unternehmen auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz, sowie Leben und Gesundheit zusammengeschlossen haben.Darüber hinaus vertieft sich die gemeinsame technologische innovation von GBA In Nansha weiter. Nachdem die Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) in Nansha gegründet wurde, haben sich der Wissenschafts- und Technologiepark der Hong Kong University of Science and Technology sowie die Nansha Incubation Base des Wissenschafts- und Technologieparks von Hongkong beschleunigt.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hunderte-von-wissenschaftlern-aus-aller-welt-versammeln-sich-auf-dem-wissenschaftsforum-2023-greater-bay-area-in-nansha-guangzhou-301831074.htmlPressekontakt:Frau Meng,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: 2023 Greater Bay Area Science Forum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170012/5515023