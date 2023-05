Proprietäre Tinte von Intellego Technologies befähigt patentierte QIKcap Technologie von HAI Solutions, die auf Reduzierung von Blutbahninfektionen (BSI) und Katheter-assoziierten Bakteriämien (HOB) abzielt

Intellego Technologies und HAI Solutions sind stolz, eine strategische Partnerschaft bekannt geben zu dürfen, die entwickelt wurde, um die Qualität und Sicherheit intravenöser (IV) Gefäßzugänge zu verbessern. Die Partnerschaft stellt die patentierte ultraviolett-empfindliche Tinte als Indikatorkomponente für die QIKcap Technologie von HAI Solutions zur Verfügung, um einen sichtbaren und nachweisbaren intravenösen Portkatheter-Schutz zu ermöglichen und Vertrauen zu schaffen, dass der nadelfreie Anschluss desinfiziert wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230522005234/de/

The QIKcap disposable IV luer access cap with Intellego's chromatic ink changes from yellow to pink, providing visible indication that a sufficient dose of germicidal energy has been delivered by HAI Solutions QIKcap handheld UV-C disinfection device. (Photo: Business Wire)

Das QIKcap Disinfection Device ist ein patentiertes tragbares UV-C-Tool, das entwickelt wurde, um die Oberfläche eines intravenösen Anschlusses und intravenöser Zugangspunkte zu bestrahlen, um mikrobielles Eindringen zu verhindern. Die hochspezialisierte Luer-Kappe, bekannt als QIKcap, umfasst insbesondere die proprietäre Tinte von Intellego. Bei Bestrahlung der QIKcap mit dem tragbaren UV-C-Gerät wechselt die Kappe ihre Farbe von Gelb zu Pink und bietet somit ein sichtbares Anzeichen, dass eine ausreichende Dosis bakterizider Energie innerhalb einer Zeitspanne von weniger als einer Sekunde bereitgestellt wurde.

Die Entwicklung des QIKcap Disinfection Device und der QIKcap wurde konzipiert, um dem anhaltenden Risiko von Blutbahninfektionen (BSI) und katheterassoziierten Bakteriämien (HOB) entgegenzuwirken, dem jede positive Blutkultur 48 Stunden nach der Aufnahme ausgesetzt ist. In den 2023 Hospital Safety Grade Daten, die am 3. Mai 2023 von der Leapfrog Group veröffentlicht wurden, erzielten die Gesundheitssystem-assoziierten Infektionen (HAIs) in US-amerikanischen Kliniken im Verlauf der COVID-19-Pandemie ein Fünf-Jahres-Hoch und bleiben hoch. Der Bericht weist darauf hin, dass sich die durchschnittliche CLABSI Standard-Infektionsrate um 60% erhöhte. HAIs, einschließlich Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA), zentrale Venenkatheter-assoziierte Infektionen und Katheter-assoziierte Harnwegsinfektionen (CAUTI), verlängern Krankenhausaufenthalte, erhöhen die Kosten und gehören zu den häufigsten Todesursachen in den Vereinigten Staaten.

Diese neuartige Anwendung der photochromen Tinte von Intellego als Bestandteil eines medizinischen Geräts stellt eine Premiere für des schwedische Unternehmen dar, das für seine Produktlinie UVC Dosimeters bekannt wurde. In der wissenschaftlichen Forschung und in Gesundheitseinrichtungen rund um den Globus verwendet, sind UVC Dosimeters die vertrauenswürdigsten und zuverlässigsten Einweg-UV-Indikatorkarten, die sichtbare Messungen bakterizider ultravioletter Energie ermöglichen, die auf Oberflächen bereitgestellt wurde.

Claes Lindahl, CEO von Intellego Technologies, erläuterte: "Wir sind äußerst erfreut über die Gelegenheit, die Anwendung unserer proprietären Tintentechnologie auf neue und innovative Weise erweitern zu können, um Nachweise für erfolgreiche UV-Bestrahlungen zu liefern. Unsere Partnerschaft mit HAI Solutions veranschaulicht unser Engagement für lebensrettende Technologien und fördert die Sicherheit, Wirksamkeit und Effizienz ultravioletter Desinfektionsanwendungen."

"Wir sind hocherfreut, unsere neue strategische Partnerschaft mit Intellego Technologies bekannt geben zu dürfen", so Nicholas Perrenoud, CEO von HAI Solutions. "Durch die Zusammenarbeit werden wir in der Lage sein, unsere jeweiligen Ressourcen und Fähigkeiten zu nutzen, um Innovationen zu fördern, neue Möglichkeiten zu schaffen und sogar einen noch größeren Mehrwert für unsere Stakeholder zu liefern. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft mit Intellego zum gegenseitigen Vorteil."

Über Intellego Technologies

Intellego Technologies ist ein in Solna (Schweden) ansässiges Forschungs- und Entwicklungsunternehmen. Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat sich Intellego zum Weltmarktführer im Bereich kolorimetrischer Indikatoren entwickelt, die weltweit genutzt werden, um die Dosis ultravioletter Bestrahlung, die auf Oberflächen bereitgestellt wird, visuell zu bestätigen. Mithilfe seiner patentierten photochromen Tintentechnologie produziert Intellego maßgeschneiderte Standardindikatoren, welche die Vorteile des bakteriziden ultravioletten Lichts verdeutlichen und den sicheren, effektiven und effizienten Einsatz von UV-Anwendungen fördern. Die Produkte von Intellego unterstützen unter anderem bessere Ergebnisse mithilfe von Ultraviolettgeräten in den Gesundheits-, Nahrungsmittel- und Getränkeproduktions- und Umweltdienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter Intellego-Technologies.com und UVCdosimeters.com.

Über HAI Solutions

Das in Santa Barbara im US-Bundesstaat Kalifornien ansässige Unternehmen entwickelt eine neuartige und vielseitige Plattform innovativer, intravenöser Therapielösungen, die auf intravenöse Kontaminierungen abzielt, die in herausfordernden medizinischen Bereichen, wie dem Operationssaal, der Intensivstation und der Notaufnahme auftritt. Seit seiner Gründung im Jahr 2015 ist HAI Solutions vom Schutz jedes Patienten durch die Verbesserung der klinischen Pflege im gesamten Gesundheitsspektrum überzeugt. Weitere Informationen finden Sie unter www.HAI-Solutions.com or Twitter @HAISolutions.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230522005234/de/

Contacts:

Intellego Technologies: Elle Lacey, Senior Vice President of Marketing and Global Operations, elle.lacey@intellego-technologies.co.uk

HAI Solutions: Paul Swaney, Chief Business Officer, paul@hai-solutions.com