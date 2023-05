RevBits gibt bekannt, dass die architektonische Entwicklung seiner Privileged Access Management-Lösung für den Einsatz in einer echten Air Gapped-Umgebung erfolgreich abgeschlossen wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230522005004/de/

RevBits Privileged Access Management (RB/PAM) ist eine fortschrittliche Zugriffsverwaltungslösung, die sieben Module und eine Funktion für umfassende Sitzungsprotokollierung beinhaltet, bei der Tastenanschläge und Videos aufgezeichnet werden. Diese einzigartigen Zugangskontrollfunktionen und die Angebote mit mehreren Modulen verringern den Aufwand für die Verwaltung von Lieferantenbeziehungen und erhöhen die Sicherheitsvorkehrungen für die Zugangsverwaltung.

RevBits PAM verfügt über zwei US-Patente: eine browserbasierte Zero-Knowledge-Verschlüsselung und eine Authentifizierungsinstanz, die verschiedene Hardware-Sicherheitslösungen abdeckt.

Die Module von RevBits PAM:

Privileged Access Management:Regelt den Zugriff auf kritische Ressourcen, erfasst Tastatureingaben und zeichnet alle privilegierten Sitzungen auf Video auf.

Privileged Session Management:Ermöglicht die Protokollierung von Tastenanschlägen und Abfragen für alle Sitzungen über den Jump Server der Lösung.

Password Management:Erweitert die Authentifizierungssicherheit mit Hardware-Sicherheitsmodulen, USB-Token, Smart Cards, Nahfeldkommunikation und RFID.

Service Account Management: Scannen und Einbinden von Dienstkonten und geplanten Aufgaben für IIS-Webanwendungen.

Key Management:Ermöglicht Benutzern die einfache Erstellung und Speicherung von Kodierungsschlüsseln.

Certificate Management: Meldet alle abgelaufenen oder demnächst ablaufenden Zertifikate sowie anfällige SSL-Implementierungen.

CI/CD Integration:Das CI/CD-Modul lässt sich in die aktuelle Plattform einbinden. Es ermöglicht das sichere Management von Geheimdaten über den gesamten CI/CD-Lebenszyklus hinweg und damit die einfache Verwaltung von CI/CD-Anwendern, Anmeldedaten und Assets.

Definition von Air Gap:

Techopedia: "Ein Air Gap ist eine Sicherheitsmaßnahme, die eine digitale Gerätekomponente oder ein privates lokales Netzwerk (LAN) von anderen Geräten und Netzwerken, einschließlich des öffentlichen Internets, isoliert. Ein Air Gap wird auch als Air Wall bezeichnet, und die Strategie der Verwendung von Air Gaps zum Schutz kritischer Daten ist auch als ‚Sicherheit durch Isolierung' bekannt.

Air Gaps werden eingesetzt, um kritische Computersysteme und die darin gespeicherten Daten vor Malware, Keylogger, Ransomware und anderen Arten von unbefugtem Zugriff zu schützen. Diese Strategie zielt darauf ab, ein bestimmtes System elektromagnetisch, elektronisch und physikalisch vollständig zu isolieren."

RevBits Privileged Access Management unsere Air Gap Kompetenz:

Server und wichtige Anlagen für das Unternehmen befinden sich in der Air Gap-Umgebung. So wichtig der Schutz vor Malware- und Ransomware-Angriffen ist, so wichtig ist es auch, die Daten auf diesen Servern vor schädlichen Handlungen und Diebstahl in einer Air Gap-Umgebung zu schützen.

RevBits Privileged Access Management bietet die umfassende Funktionalität in einer Air Gap-Umgebung, die vollständige Serversicherheit und Datenschutz ermöglicht. Der Serverzugriff wird in Form einer umfassenden Sitzungsüberwachung kontrolliert, einschließlich Videoaufzeichnung und Protokollierung der Tastatureingaben.

Über RevBits

RevBits wurde 2018 gegründet und ist ein auf umfassende Cybersicherheit spezialisiertes Unternehmen, das seinen Kunden einen hervorragenden Schutz und Service bietet. RevBits schützt Unternehmen vor den raffiniertesten Cyber-Bedrohungen, indem es eine Reihe fortschrittlicher Sicherheitsfunktionen bietet, die über eine einheitliche Sicherheitsplattform verwaltet werden können. Der Hauptsitz von RevBits befindet sich in Mineola, NY, mit Niederlassungen in Princeton, NJ, Boston, MA, London, England und Antwerpen, Belgien. Für weitere Informationen besuchen Sie RevBits.

RevBits liefert eine vollständige Lösungssuite: RevBits Endpoint Security, RevBits Email Security, RevBits Privileged Access Management, RevBits Zero Trust Network und RevBits Deception Technology. Kunden, die mehr als eine RevBits-Lösung verwenden, verwalten ihre Lösungen über die RevBits Cyber Intelligence Platform eine zentrale Umgebung, die Bedrohungen erfasst, korreliert und meldet und zugleich Informationen für eine schnelle administrative Reaktion bereitstellt. RevBits Cyber Intelligence Platform kann mit allen gängigen SIEMs integriert werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230522005004/de/

Contacts:

Neal Hesterberg

Vice President of Business Development

RevBits

neal.hesterberg@revbits.com