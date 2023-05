ArcGIS AllSource verknüpft Daten unterschiedlichster Art und liefert so verwertbare, ganzheitliche Informationen für Entscheidungsträger

Weltweit müssen Nachrichtenanalysten und Prüfer in Organisationen der nationalen und der öffentlichen Sicherheit zahlreiche Datenquellen für ihre Analysen nutzen. Immer mehr Unternehmen nutzen die Technologie der geografischen Informationssysteme (GIS), um ihre Daten in einen räumlichen Kontext zu stellen. Dieser geografische Ansatz vermittelt Fachleuten das nötige Wissen, um alle erforderlichen Maßnahmen vom Schutz von Vermögenswerten, Menschen und Eigentum bis hin zum Umgang mit Cyber-Bedrohungen zu ergreifen.

Zur Unterstützung von Anwendern in den Bereichen Geheimdienste und nationale Sicherheit hat Esri, der weltweit führende Anbieter von Location Intelligence, ArcGIS AllSource eingeführt. Die neue Desktop-Software verwandelt Rohdaten in Entscheidungshilfen, indem sie Daten aus verschiedenen Quellen kombiniert. Analysten können integrierte Link-Analysen, 2D- und 3D-Karten, Zeitleisten, Bildauswertungen, Diagramme und Videos nutzen, um Muster, Trends und Beziehungen in den Daten zu erkennen und Entscheidungen zu treffen.

"Mit der zunehmenden Verbreitung von GIS-Daten in Unternehmen benötigen Analysten und Prüfer ein Tool, das diese Informationen mit den übrigen Daten integriert", so Patty Mims, Esri Director of Business Development, Global National Government. "ArcGIS AllSource ist genau die richtige Lösung für diese Aufgabe. Damit bringen wir die Unterstützung des gesamten ArcGIS Enterprise-Systems und die gleichen leistungsstarken analytischen Desktop-Softwarefunktionen, die unsere Nutzer von GIS-Produkten erwarten zu den Nachrichtendienstlern."

ArcGIS AllSource wurde speziell für Nachrichtendienstler entwickelt, die in zivilen Nachrichtendiensten, kommerziellen Organisationen, Strafverfolgungsbehörden und beim Militär arbeiten. Durch die Integration in die bestehende ArcGIS-Infrastruktur des Unternehmens spart AllSource den Analysten Zeit und reduziert den Kostenaufwand. Die Software entspricht den Industriestandards, sodass Experten Daten problemlos gemeinsam nutzen und gleichzeitig mit anderen Systemen und Anwendungen arbeiten können.

"ArcGIS AllSource ist skalierbar, zielgerichtet und relevant für die täglichen Herausforderungen und Bedürfnisse von Analysten", erklärte Dan O'Leary, Direktor des Esri-Regionalbüros in Washington, DC. "Das bedeutet, dass Analysten mit einem einzigen System arbeiten können, um ihre Datenquellen mit Geodaten aus dem Rest der Organisation zu kombinieren und gezielte Tools für Bedrohungsanalysen, Betrugserkennung, Untersuchungen, Hinweise und Warnungen zu verwenden. Nachrichtendienstler können Fragen beantworten, Ereignisse vorhersagen, Produkte verbreiten und Operationen unterstützen, indem sie das Tool für die Analyse von räumlichen, zeitlichen und anderen relationalen Daten verwenden."

Weitere Informationen über ArcGIS AllSource von Esri finden Sie unter go.esri.com/ArcGISAllSource/overview/pr.

Über Esri

Esri, der weltweit führende Anbieter von Software für geografische Informationssysteme (GIS), Location Intelligence und Mapping, unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial von Daten auszuschöpfen, um Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Esri wurde 1969 in Redlands, Kalifornien, USA, gegründet und ihre Software wird von Hunderttausenden von Organisationen auf der ganzen Welt eingesetzt, darunter Fortune-500-Unternehmen, staatliche Stellen, gemeinnützige Einrichtungen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support bieten. Mit seinem bahnbrechenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz zur Lösung einiger der komplexesten Probleme der Welt nutzen, indem sie diese in den entscheidenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns unter esri.com.

Copyright 2023 Esri. Alle Rechte vorbehalten. Esri, das Esri-Globus-Logo, ArcGIS, des Unternehmens, The Science of Where, esri.com und @esri.com sind Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken von Esri in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Gemeinschaft oder bestimmten anderen Ländern. Andere hier erwähnte Unternehmen und Produkte oder Dienstleistungen können Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken der jeweiligen Markeninhaber sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230522005200/de/

Contacts:

Jo Ann Pruchniewski

Public Relations, Esri

Mobil: 301-693-2643

E-Mail: jpruchniewski@esri.com